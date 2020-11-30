Снимал видеоблоги, был трижды женат: Что известно об убийце, устроившем расправу в Калининграде

Александр М. вместе с приятелями снимали в магазинах, провоцируя разные конфликты.

Жестокое убийство 35-летней женщины, матери двух детей, у подъезда дома №71 на улице Чернышевского потрясло весь Калининград. Расправу устроил бывший муж погибшей - 37-летний Александр М., который несколько раз выстрелил в экс-супругу из карабина, после чего покончил с собой.

Уже установлено, что убийца приехал из Кемерово, где до развода жила семья. К той роковой встрече вечером 26 ноября готовился задолго. Александр записал несколько предсмертных видео, которые теперь день за днем автоматически публикуются в интернете (есть такая функция). В этих роликах он очень долго и муторно объясняет, почему решился на убийство. Как оказалось, оставить именно видеопослания, а не записку, мужчина захотел не случайно: в Кемерово он вместе с группой приятелей занимался съемкой видеороликов для каналов «Житуха ТВ» и «Сибирский опер», пытаясь повторить популярные программы вроде «Ревизорро» или «Контрольная закупка». Авторы роликов (лидером, судя по всему, выступал Константин Ношкин - он же Константин Житуха) набирали просмотры, провоцируя конфликты с продавцами, кассирами и администраторами в торговых центрах и супермаркетах, а также с охранниками, полицейскими и другими представителями силовых структур. На одних видео Александр М. нюхает просроченный сыр, на других угрожает разбить упаковку протухших яиц, после чего требует у администратора утилизировать эту продукцию при нем, а на третьих демонстративно снимает видеоролики там, где висят объявления о запрете съемки. Последние трансляции канала «Житуха ТВ» посвящены ношению масок в магазинах и супермаркетах, однако вышли они уже без участия Александра М. По всей вероятности, в это время он переехал из Кемерово в Калининград.

«Он изрядно прикладывался к бутылочке»

После убийства в Калининграде и поднявшейся шумихи Константин Ношкин записал видео, в котором ответил на некоторые вопросы подписчиков о своем соратнике. Блогер сообщил, что Александр ездил в Калининград дважды. После первой поездки в августе этого года он вернулся в Кемерово, встретился с друзьями и в двух словах рассказал, что с женой есть проблемы, а также намекнул, что она уходит к другому. Со слов Ношкина, некоторое время М. продолжал участвовать в проекте, но вскоре отказался от съемок, так как пожаловался на боли в колене.

- Он изрядно прикладывался к бутылочке в последнее время, и сильно этого даже не скрывал. Он как-то проговорился: «Я, наверное, скоплю денег и опять туда поеду». Я ему говорю: «А зачем тебе это надо? Она живет с другим». Он промолчал, ничего не ответил, а я в душу не стел лезть. А зачем? - говорит Ношкин.

После 24 сентября коллеги перестали общаться с Александром, так как он начал срывать трансляции общего канала «бредовыми комментариями». На вопросы Ношкина, зачем он это делает, М. ответил только 9 ноября: «Прости-прощай, был неправ, потом в ютубе все поймешь».

«Мы ему не няньки»

Когда подписчики поинтересовались, почему блогеры не уследили за своим коллегой, Ношкин заявил, что не был ему «нянькой»:

- Что мы могли, то мы для него сделали. Помогать – всегда помогали. И он откликался, когда нам нужна была какая-то помощь. Мы что, должны были его наручниками стянуть? Мы и не знали, что он планирует. Если бы мы знали, что он едет туда и знает, что его жена с кем-то живет, я бы лично попытался бы его отговорить. Но, я думаю, не получилось бы, потому что раз он второй раз туда уехал, все бесполезно было.

Ношкин заявил, что многое из того, о чем рассказал М. на своих посмертных видеороликах, его коллеги не знали, так как тот был довольно скрытным человеком. Что же касается убийства, то Ношкин безоговорочно его осудил:

- Жесть полная, я вообще не понимаю, зачем он это сделал. Мы сами в шоке находимся. Главное, что ничего не предвещало, и он ничего не говорил никому. С одной стороны, его жалко, но с другой – у меня вызывает очень сильное возмущение то, что он сделал. Это же эгоизм. А как дети, которые остались без матери?

Константин сообщил, что Александр М. в Кемерово жил с дедушкой и бабушкой, с матерью практически не общался. Некоторое время он работал дознавателем в МЧС, женат был трижды. На видеорейды М. ходил с травматическим пистолетом. К слову, один из кемеровских телеграмм-каналов писал о том, что Александр, несмотря на то, что его должность предполагала работу только с бумагами, приходил в офис в охотничьем костюме и также с травматическим пистолетом. В курилке он якобы постоянно пытался продемонстрировать оружие, за что получил кличку «Саша Ствол».