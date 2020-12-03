В Калининграде родители школьников возмутились требованием платить за домашние задания

Дистанционное обучение завершилось, но многие задания по-прежнему нужно выполнять на электронных площадках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успели калининградские школьники вернуться к занятиям после двухнедельного дистанта из-за коронавируса, как случилось неприятное. Паблик «Янтарный ДЛБ» опубликовал пост мамы одного из учеников школы №№ 38. Калининградка возмущена и не согласна с требованием школы выполнять домашнее задание на онлайн-ресурсе за деньги.

- Дети посещают всевозможные кружки и дополнительные занятия дабы повысить знания, приходишь домой - а тут такое, - написала родительница. – Уважаемое министерство образование, объясните, пожалуйста, почему мы должны платить еще и за домашнюю работу? Это что за бред такой? Там работы на 2 часа, думали, успеем с утра, но нет же. Там огромное задание!

Судя по фотографии, приложенной к посту, выполнить задание по алгебре бесплатно учащийся может с 8.00 до 16.00. Если попытаться «войти» в задание после указанного времени, сервис предложит купить подписку.

Комитет образования Калининграда оперативно провел проверку и выступил с официальным заявлением.

- Мы осуществили проверку, потому что с 1 декабря школьники обучаются в очном формате, и понимаем, что ситуация требует пояснения, прежде всего, для родителей, - цитирует главу комитета Татьяну Петухову ТАСС. - Если говорить конкретно о 38-й школе, то домашние задания в период организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий педагоги не задавали.

Петухова отметила, что ее слова подтверждаются данными «Электронного журнала». Также глава комитета пояснила, что платформа SkySmart, например, с 8:00 до 16:00 используется бесплатно, и педагоги пользовались этим ресурсом примерно до 14:00.

- Поэтому, естественно, ни о какой плате мы здесь не говорим, - сказала Петухова ТАСС.

Учитель из другой калининградской школы, к которой «Комсомолка» обратилась за разъяснениями, заверила, что с трудом представляет себе коллег, кто бы так жестко в нынешней ситуации требовал от детей выполнять задания «или бесплатно, но до 16.00, либо ночью, когда тебе удобно, но за деньги».

- Педагогам сегодня предлагаются для работы разные онлайн-инструменты, - пояснила учитель математики одной из школ (свое имя она просила не указывать в публикации). – Каждый ресурс – это нюансы. Да, «SkySmart» пишет про временное ограничение. Но лично я детям всегда говорю: если не успеваете, на предложение заплатить не обращайте внимание. В этом случае нужно написать, позвонить мне, я предложу альтернативу. У меня, как у педагога, нет задачи помочь заработать онлайн-ресурсам на пандемии и дистанте. Передо мной стоит вечная, как мир, цель – научить всех детей, не смотря на их умственные способности и материальное положение, основам алгебры в общеобразовательной школе. А значит, я должна создавать для них равные условия. И помнить основы главного закона нашей страны – Конституции - о том, что образование в школе – бесплатное!