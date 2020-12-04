«Общество может оказаться у разбитого корыта»: российские медики выступили в защиту фигурантов «дела врачей»

Громкий судебный процесс тянется с 6 августа. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 3 декабря, по инициативе Союза медицинского сообщества «Национальной медицинской палаты» состоялась онлайн-конференция «Дело Элина Сушкевич: слово профессионалов». На протяжении двух часов врачи, юристы и журналисты обсуждали громкое и очень сложное судебное разбирательство. Среди спикеров были и те медики, которых не допустили к участию в судебном процессе: токсиколог Галина Суходолова, неонатологи Николай Володин и Дмитрий Дегтярев.

Напомним, 6 августа в Калининградском областном суде с участием присяжных началось слушание дела экс-руководителя роддома № 4 Елены Белой и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Медиков обвиняют в умышленном убийстве ребенка. Белая находится под домашним арестом два года, Сушкевич - год и пять месяцев.

О СЕРЬЕЗНОМ СБОЕ

Все врачи – участники встречи выступили в поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой и детально проанализировали представленные в суде доказательства. Все они едины во мнение: картина преступления не складывается.

- Ни один врач, если он психически здоровый, конечно, не причинит вред ребенку, - сказал врач-неонатолог главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев. - Система фильтров подготовки кадров исходит из этого (речь идет о том, что в неонатологах остаются самые-самые. - Ред). Все новорожденные беззащитные. Чтобы не происходило, ни один врач не покидает рабочее место. Они (врачи-неонатологи) как рабы на галерах. Они понимают, что эти дети без них погибнут… Обвиняют высоко квалифицированного специалиста. Ничего хорошего не получится. Общество может оказаться у разбитого корыта: в медицине останутся только те, кто будет выполнять инструкции. Во всем мире спорные вопросы сначала решаются внутри медицинского сообщества. Только когда есть правовое нарушение, идет обращение в следственные органы. У нас все наоборот…

Чтобы поделиться своим мнением, экспертам пришлось выступать в онлайн-формате. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

По мнению президента Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, академика РАН, профессор Николая Володина, причина смерти ребенка в Калининграде - в серьезном сбое системы родовспоможения. По его мнению, было нарушено положение о маршрутизации беременных с преждевременными родами, есть ряд «провалов» во взаимодействии учреждений родовспоможения второго и третьего уровней, другие причины.

ПРО УГРОЗЫ И СТРАННОСТИ

Во время конференции главный внештатный специалист-неонатолог в Северо-Кавказском федеральном округе, завотделением реанимации Калужского областного перинатального центра Алексей Мостовой прокомментировал обвинения ключевого свидетеля в «деле врачей» Татьяны Косаревой, что якобы от него в ее адрес поступают угрозы с требованием изменить показания в суде.

- Если бы я чего-то боялся, не сидел бы тут перед вами, - сказал Алексей Мостовой. - Косареву не видел, не слышал, прошел бы по улице и не заметил… То, что она себе внушила, сложно комментировать.

Для участников конференции непонятен мотив - зачем Сушкевич и Белой понадобилось убивать ребенка.

- С Еленой Белой ситуация странная, - считает юрист Российского общества неонатологов Диана Мустафина-Бредихина. - Она водила мать к живому ребенку. Она сама отвела мать к ребенку, объяснив, что ситуация серьезная… Елена Белая была на тот момент исполняющей обязанности главного врача, мы можем только догадываться, какой была внутренняя ситуация с расстановкой кадров на тот момент в роддоме № 4.

Что же медицинское сообщество намерено делать, если врачей признают виновными?

- Мы живем в правовом государстве, - подчеркнула юрист. - Мы должны придерживаться принципов права.

Врачи напомнили также, что обращались и к Президенту России Владимиру Путину (из 20 российских регионов на имя президента направлены открытые письма в поддержку калининградских врачей), к Генеральному прокурору, отметили, что «зарубежное медицинское сообщество с удивлением наблюдает за нами».

С 9 по 11 декабря в суде пройдут прения сторон. Совсем скоро присяжные ответят на главный вопрос: виновны или не виновны врачи?