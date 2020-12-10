«Самое тяжелое - говорить родителям о смерти ребенка»: подсудимые по «делу врачей» выступили с последним словом

Елена Белая и Элина Сушкевич продолжают настаивать на своей невиновности. Фото: Александр Подгорчук

Утром в четверг, 10 декабря, в Калининградском областном суде продолжились прения сторон по «делу врачей». Подсудимым - бывшая глава роддома №4 Елены Белой и врач-неонатолога регионального перинатального центра Элина Сушкевич - предоставили возможность выступить с последним словом. Напомним, Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного, совершенном 6 ноября 2018 года. По версии следствия, указание убить ребенка отдала Елена Белая.

Сначала слово взяла Белая. Помощь, которая оказывалась ребенку, она назвала «терапией отчаяния» и извинилась за это.

- Акушерская помощь вообще не была оказана по протоколу, неонатолог проспал, - признала Белая. - Роды длились 9 часов, этого времени достаточно, чтобы подготовиться. Но все не успели. Сушкевич боролась за жизнь ребенка. Ни я, ни она не знали, что в палате есть сульфат магния.

В конце выступления, обратившись к присяжным, Белая сказала, что надеется на объективность.

Элина Сушкевич вновь подчеркнула, что не совершала убийства - не вводила магнезию и никто ее об этом не просил.

- Никогда не допускала мысли, что врач может сознательно причинить вред пациенту. Я делала все для ребенка, и моя позиция подтверждается доказательствами, - заверила Сушкевич. - Я не лечащий врач ребенка - я организовывала помощь. По приезду в роддом я по-прежнему -консультант. Консультант имеет право проводить прямой массаж сердца, что я и делала. Все назначения и результаты осмотра я оставила на столе. Оставила его на доверии. Ребенок был бледный и холодный, у него была низкая температура, давление, гемоглобин. Я осталась чтобы помочь врачам, которые не знали, что делать с такими детьми. Как консультант, я имела право уехать. Самое тяжелое в моей работе - говорить родителям о смерти ребенка.

Сушкевич отметила, что не согласна с результатами экспертизы - считает, что эксперт не видел недоношенного ребенка:

- Ни один врач не скажет, основываясь на анализах, что ребенок не собирался умирать. У меня нет никаких причин ускорять летальный исход ребенка. Должны быть настоящие доказательства. Доказательств моей вины нет. Прошу вынести оправдательный приговор.

После выступлений подсудимых присяжные попросили перерыв до 14.00. Не исключено, что уже сегодня они могут озвучить свой вердикт.