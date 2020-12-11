Десять часов на нервах и слезы радости: Что проходило в суде в решающий день калининградского «дела врачей»

Громкий процесс тянулся с августа. Фото: Александр Подгорчук

До вчерашнего дня бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в убийстве недоношенного ребенка, родившегося на сроке 23-24 недели 6 ноября 2018 года. По версии следствия, Белая организовала убийство, чтобы не портить показатели роддома, а Сушкевич – непосредственно ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Белая находилась под домашним арестом больше двух лет, Сушкевич – чуть меньше полутора. Причем последний месяц домашнего ареста Сушкевич была лишена и часовых прогулок, и возможности пользоваться телефоном.

Вчера присяжные вынесли свое решение: врачи не виновны! Браслеты с обвиняемых сняты. Слезы, радость, сво-бо-да!

Но каким бесконечным оказался этот решающий день – 10 декабря…

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

На финальную битву участники громкого и изматывающего «дела врачей» собрались в Калининградском областном суде в 10 утра. Впереди – реплики сторон, последнее слово обвиняемых, напутственное слово судьи для присяжных и, собственно, ожидание вердикта. Надо сказать, что никто примерно до середины дня точно не был уверен, что приговор озвучат именно в четверг. И тем более никто не мог предположить, что главного вывода суда придется ждать до девяти вечера.

Этап реплик пролетел быстро. К финалу процесса стороны явно освоились в выступлениях перед присяжными – никаких эмоций, только факты (хотя у судьи и на этот раз были замечания). Да и обвиняемые стремились как можно скорее выступить перед присяжными с последним словом.

Елена Белая, обращаясь к присяжным, дважды извинилась за организацию акушерской помощи в роддоме № 4, заявила, что Сушкевич делала все возможное для спасения ребенка и попросила присяжных вынести объективное решение.

Елена Белая в последнем слове дважды извинилась за организацию акушерской помощи в роддоме. Фото: Александр Подгорчук

Элина Сушкевич подчеркнула, что не убивала ребенка, что никакого давления никто на нее не оказывал, что магнезию она не вводила. Еще раз заявила присяжным, что 6 ноября 2018 года она приехала в роддом № 4 как врач-консультант Регионального перинатального центра, что она не являлась лечащим врачом ребенка. Но, тем не менее, осталась в роддоме, чтобы помочь коллегам стабилизировать состояние новорожденного.

Элина высказала сожаление о том, что мама умершего ребенка не пришла на заседание, еще раз выразила соболезнование горю. И попросила присяжных вынести оправдательный приговор.

Элина Сушкевич еще раз подчеркнула, что осталась в роддоме, чтобы помочь коллегам стабилизировать состояние новорожденного. Фото: Александр Подгорчук

Заметно ли было волнение обвиняемых? Конечно. И сбивчивость речи, и дрожь в голосе, и прорывающиеся эмоции, и общая усталость. Но в целом журналисты, освещающие этот судебный процесс на протяжении почти пяти месяцев, отметили, что обвиняемые все это время держались спокойно.

ОЖИДАНИЕ НЕВОЗМОЖНОГО

Присяжные удалились в совещательную комнату с вопросами, на которые они должны дать ответы: «да, виновна» или «нет, не виновна». Если единодушия нет, присяжные должны голосовать по каждому вопросу открытым голосованием. Если голоса разделятся поровну, это трактуется в пользу обвиняемых.

Все участники процесса покинули зал заседания. Через три часа присяжные должны объявить свое решение.

Далеко решили не уходить – присяжные могли в любую минуту заявить готовность озвучить вердикт. И обвиняемые, и адвокаты, и журналисты находились в коридоре суда, старались соблюдать дистанцию и не снимать маски.

Элину Сушкевич снова атакуют вопросами журналисты – как проводите дни в одиночестве, без общения?

- Меня одиночество совершенно не тяготит, - признается врач. – В какие-то дни вяжу, в какие-то – вышиваю. То читаю, то ничего не делаю.

- В деле много причин для сомнений. Как думаете, присяжные будут сомневаться в доказательствах?

- Трудно сказать, - Элина пожимает плечами. – Верю в их справедливое решение.

Три часа позади. Всех зовут в зал. И ко всеобщему удивлению у присяжных… нет решения. Потребовалось пояснение суда по одному из вопросов. Судья Сергей Капранов прокомментировал еще раз порядок работы, и присяжные снова удалились в совещательную комнату.

Но на этом все не закончилось. Присяжным требовались пояснения снова и снова. Все уже сбились со счета, сколько раз судья направлял присяжных на правильное оформление опросного листа.

- Да у нее сердце болит, а ей мешают! – крикнула судье одна из присяжных, когда тот делал очередное «внушение» главному присяжному о порядке работы.

Сергей Капранов снова попросил всех – без эмоций! И в очередной раз направил главных участников разбирательства в совещательную комнату.

Судя по всему, споры у присяжных были жаркими. По крайней мере, шум дискуссий из-за закрытых дверей долетал неоднократно.

«У ДЕЛА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ»

И вот – оглашение. Присяжные должны были ответить на семь вопросов, но ответили только на один – главный: доказано ли, что ребенку вводили сульфат магния, что привело к смерти. Большинством голосов (5 против 3) решили, что «нет». Врачи Белая и Сушкевич – не виновны! Дополнительные шесть вопросов ответа уже не потребовали. По мнению большинства из коллегии, факт убийства ребенка не доказан.

Судья объявляет, об освобождении из-под домашнего ареста прямо в зале суда.

Секундная тишина…

- Как в кино! – закричал кто-то из журналистов.

Слезы радости, поздравления. И только судебные приставы просят всех участников процесса покинуть зал. Интервью, съемка – все на улице.

В коридоре Елена Белая что-то говорит представительнице потерпевшей Ларисе Гусевой.

- Давайте на позитиве расстанемся! – отчетливо слышно предложение Белой.

- Позитива не будет! – громко отвечает Гусева. – Я вас уверяю, что у меня есть серьезные основания, апелляция будет!

В зале суда на первом этаже врачей ждут коллеги из Регионального перинатального центра. Женщины не скрывают слез. И Белой, и Сушкевич дарят цветы.

- Хочу поблагодарить близких, ученых - всех, кто нас поддерживал и не сомневался, - сказала Елена Белая журналистам. - Я испытываю облегчение, потому что это был огромный груз. Все последние заседания… Сил не было это выносить. Близкие мои сейчас не спят, у всех, наверное, предынфарктное состояние… Работать? Буду! На благо народа. Вернусь в роддом № 4, на должность заместителя главного врача по лечебной работе. Пусть коллеги смотрят мне в глаза, и видят зеркало, видят лучшие свои качества…

Элина Сушкевич также поблагодарила медицинское сообщество, всех, кто с первых дней «был убежден в абсурдности и неадекватности обвинений».

- Хочу поблагодарить присяжных, - сказала Элина Сушкевич. – За мудрость и разум в принятии решения!

- Когда на работу? – поинтересовались журналисты.

- Завтра, наверное, - засмеялась Элина. – Хотя нет, у меня же не пройдена медкомиссия, без этого меня не допустят.

- Как будете ездить в роддом № 4?

- Спокойно.

Элина Сушкевич выразила уверенность в том, что их дело еще не закончено.

- Много вопросов к следственным органам, к прокуратуре – как вообще могут возникать такие дела? – сказала врач.

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов признался, что дело было сложным тем, что «инкриминируемое преступление было растянуто во времени».

- У нас не было возможности привлечь в процесс специалистов, нам многое не позволялось в суде, вы сами все это прекрасно видели, но я рад, что все закончилось, что закончилось с таким результатом. Элина Сушкевич абсолютно свободный человек! – сказал Бабасов.

Адвокат Елены Белой Тимур Маршани подтвердил намерения прокуратуры обжаловать решение суда.

- Прокуратура не раз заявляла об этом, и мы полагаем, что обжалование будет, - сказал Маршани журналистам. – Белая вернется на работу, будет нормально работать.

Мама Элины Сушкевич, которая приходила на каждое заседание, пока не вступили в силу ковид-ограничения, призналась у здания суда, что две последние ночи не могла спать.

- Молилась. Врачам от бога Господь помог, - сказала Людмила Михайловна.

На 16 декабря назначено еще одно заседание по этому делу, на котором, в частности, суд разъяснит порядок реабилитации Елены Белой и Элины Сушкевич как лиц, необоснованно подвергнутых уголовному преследованию, а также – возмещени