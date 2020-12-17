Оправданные по «делу врачей» Елена Белая и Элина Сушкевич: О компенсации еще не думали!

Элина призналась: была уверена, что судья поддержит решение присяжных. Фото: Александр Подгорчук

10 декабря в Калининграде присяжные оправдали врачей Елену Белую и Элину Сушкевич, обвиняемых в убийстве ребенка. 16 декабря председательствующий во всех судебных заседаниях на протяжении пяти месяцев Сергей Капранов озвучил решение Калининградского областного суда.

- Признать невиновными Елену Белую и Элину Сушкевич! – таков итог двухлетнего преследования медиков.

Суд разъяснил: у врачей есть право на компенсацию, у обеих сторон – десять дней на то, чтобы подать апелляцию. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора Анны Ефремовой о сохранении вещественных доказательств в материалах уголовного дела. Единственное, что вернули – Элине Сушкевич мобильный телефон (во время следствия и суда специалисты искали в переписке врача-неонатолога с коллегами подтверждения способа убийства ребенка. – Ред.).

Как долго шел процесс, как быстро произносится: «Невиновны»…

О «страшной» перспективе

Решение суда Елена Белая слушала без эмоций, а вот Элина Сушкевич и ее защитник Камиль Бабасов не переставали улыбаться.

- Мы надеемся, что апелляционная инстанция оставит решение в силе, - прокомментировал Бабасов решение суда после заседания. – Ведь оспариваются только процессуальные вопросы (например, кто-то из присяжных не имел права участвовать в этом процессе. – Ред.). Суд над врачами начался в августе, а к отбору присяжных приступили в апреле, очень тщательно отбирали.

Адвокат назвал «страшной» перспективу пересмотра дела.

- Это значит, что нужно будет по новой отбирать присяжных, и весь процесс пойдет сначала, - пояснил Бабасов. – Никому не пожелаю этого!

Защитник Сушкевич выразил уверенность, что апелляцию сторона потерпевшей подаст в ближайшие дни.

- Даже судя по тому, что прокурор попросила вещдоки оставить в материалах уголовного дела, оспаривать решение будут, - заявил Камиль Бабасов.

- Когда вы почувствовали, что в деле – перелом, что вы побеждаете? – не унимались журналисты.

- Вы же видели, в день вынесения вердикта присяжных я места себе не находил. У меня не было таких чувств и уверенности. Если честно, удивлялся Элине Сергеевне, она все время улыбалась и была спокойна, - сказал адвокат.

«Выдохнула»

Элина Сушкевич с нетерпением ждет, когда уладятся формальности (например, нужно пройти медосмотр), и вот тогда она по-настоящему приступит к исполнению обязанностей заведующей отделением реанимации новорожденных Регионального перинатального центра.

- Эта та должность, которую я занимала до ареста, к этой работе я и возвращаюсь, - рассказала Сушкевич журналистам. - В феврале, когда мне был разрешен Интернет, я смогла подтвердить сертификат врача. Зато много новых документов, касающихся организации работы отделения, - предстоит изучать.

Элина призналась: была уверена, что судья поддержит решение присяжных.

- Не сомневалась в этом, - сказала врач. – За последние дни я смогла выдохнуть. В минувшую пятницу встретилась с коллегами, они были рады видеть меня, а я – их.

Рассказала она и о реакции руководства регионального минздрава.

- Лично министр не поздравлял, но его слова поддержки мне передали, - сказала Сушкевич.

«С коллегами – спокойно»

Елена Белая, напротив, в первые часы после вердикта присяжных особо ни с кем не шла на контакт.

Решение суда Елена Белая слушала без эмоций, Фото: Александр Подгорчук

- Не была готова выдержать такие эмоции! – призналась врач. – Эти два года психологически были очень сложными. И для меня, и для семьи, и для родителей.

Поделилась Елена Белая впечатлениями от роддома № 4.

- Вернулась на должность заместителя главного врача по лечебной части, - рассказала Белая. – Очень многое изменилось. Что-то подзабыла, много нового, изучаю документы сейчас, вникаю. Очень приятно меня удивило качество медицинской помощи в 4-м роддоме. Они работали над собой. Им, конечно, досталось, пока шло следствие. После, видимо, проверки Росздравнадзора, работы Следственного комитета качество медицинской помощи значительно выросло. Количество родов по-прежнему большое, как и было. Группа женщин высокого риска вся ушла в перинатальный центр. Улучшилось ведение консервативных родов.

И Татьяну Соколову, и Татьяну Косареву (обе – свидетели в «деле врачей») Елена Белая уже видела на работе.

- Нет уже обиды, все перегорело, все спокойно, рабочие отношения, - сказала врач. – Их тоже понять можно. О методах Следственного комитета что говорить, вы сами все видели…

Белая еще раз подтвердила намерение помочь потерпевшей обрести счастье материнства.

- Если женщина захочет наблюдаться, я готова оказать всю необходимую помощь, - сказала Белая. – Визитку свою я ей давала.

Что касается желания поскорее компенсировать потерянные за два года из-за уголовного преследования зарплаты, моральные лишения, то ни у Белой, ни у Сушкевич эта тема оживления не вызывает.

- Дождемся решения по апелляции, тогда и будем решать, - такова общая позиция врачей.