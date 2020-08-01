2020-07-31T19:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 августа 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 1 августа
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Последние сводки с фронта борьбы с коронавирусом в Калининградской области становятся тревожные. Начиная с 29 июля число новых случаев заражения стало расти. Более того - вирус, кажется, проник во все сферы. На этой неделе инфицировались сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, сотрудник книжного магазина, бухгалтер производства, два работника пищевых предприятий. Коронавирус нашли у завхоза детского лагеря имени Терешковой в Светлогорске, а также у педагога и прачки в Центре развития одаренных детей в поселке Ушаково.

В нашей области также продолжается запись на сдачу крови в рамках исследования популяционного иммунитета населения к коронавирусной инфекции. По состоянию на вечер пятницы записались 2694 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 1 августа

Последний летний месяц начнется без новых послаблений и на фоне роста числа инфицированных. Носить маски жители и гости Калининградской области обязаны в общественном транспорте, магазинах и других публичных местах (на улице - не обязательно). Режим самоизоляции касается только лиц старше 65 лет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24