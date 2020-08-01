Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 августа 2020 года

Последние сводки с фронта борьбы с коронавирусом в Калининградской области становятся тревожные. Начиная с 29 июля число новых случаев заражения стало расти. Более того - вирус, кажется, проник во все сферы. На этой неделе инфицировались сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, сотрудник книжного магазина, бухгалтер производства, два работника пищевых предприятий. Коронавирус нашли у завхоза детского лагеря имени Терешковой в Светлогорске, а также у педагога и прачки в Центре развития одаренных детей в поселке Ушаково.

В нашей области также продолжается запись на сдачу крови в рамках исследования популяционного иммунитета населения к коронавирусной инфекции. По состоянию на вечер пятницы записались 2694 человека.

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Последний летний месяц начнется без новых послаблений и на фоне роста числа инфицированных. Носить маски жители и гости Калининградской области обязаны в общественном транспорте, магазинах и других публичных местах (на улице - не обязательно). Режим самоизоляции касается только лиц старше 65 лет. (подробности)