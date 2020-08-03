2020-08-03T14:04:01+03:00
Происшествия

Подробности падения самолета под Калининградом: двигатель отказал на взлете, а за штурвалом могла находиться курсантка

«Комсомолке» стали известны детали крушения легкомоторного самолета Cessna, случившегося накануне
Иван МАРКОВ
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При крушении самолет воткнулся новом в землю.При крушении самолет воткнулся новом в землю.Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.
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Авария произошла около 15 часов в воскресенье. В районе поселка Стрельцово упал легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находились три человека. Все они получили травмы.

Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, на борту самолета находился опытный пилот Виктор Гнут и две курсантки:

- Cessna взлетела с аэродрома «Вальдау», что под поселком Низовье. Проблемы начались с самого начала, когда на взлете отказал двигатель. Конечно, все детали будут известны только после тщательного расследования, но даже по фотографиям можно сказать, что никакой «жесткой посадки» не было – это было именно падение, приведшее к аварии. Виктор Гнут – очень опытный летчик, он пришел из транспортной авиации, и ему явно известно, что при отключении двигателя нельзя допускать снижения скорости самолета. В противном случае посадить его будет невозможно, и он начнет падать. Думаю, была попытка совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома, и, по всей вероятности, за штурвалом находилась курсантка.

На борту предположительно находился Виктор Гнут – очень опытный летчик, много лет проработавший в транспортной авиации. Фото: Иван МАРКОВ

На борту предположительно находился Виктор Гнут – очень опытный летчик, много лет проработавший в транспортной авиации.Фото: Иван МАРКОВ

По мнению источника, двигатель остановился по неизвестной причине. Теоретически он мог произойти от отказа системы зажигания или из-за прекращения подачи топлива.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По последней информации, состояние женщины, находившейся в самолете, остается стабильно тяжелым, мужчины — средней тяжести. Третий пострадавший находится под амбулаторным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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