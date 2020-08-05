Вторая волна коронавируса в Калининграде 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области остается напряженной. Неудивительно, что все чаще возникает вопрос: будет ли вторая волна коронавируса в Калининграде в 2020 году осенью?

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура не раз заявляла, что не исключает такого развития ситуации.

- Возможно, это произойдет осенью, а может быть и раньше, - предположила главный санитарный врач в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград». - Полностью взять ситуацию под контроль мы можем только с помощью вакцинации.

Однако вакцинация населения нашей страны, согласно последним данным, начнется хорошо, если в конце этого года. Да и то, как объявлено, прививку сначала поучат врачи и учителя, а уж потом все остальные россияне. Поэтому глава регионального Управления Роспотребнадзора обращает внимание на выполнение рекомендаций по масочному режиму.

- К сожалению, в последние дни, наряду с ростом числа заболевших мы видим большое количество людей, которые явно расслабились, - констатирует Елена Бабура. - Перестали носить маски в общественных местах. Даже сотрудники предприятий и торговых учреждений, находясь на рабочих местах, зачастую предпочитают опускать маску на подбородок. А ведь инфекция никуда не ушла - вирус здесь, и люди будут продолжать заражаться.

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко также высказывался по поводу возможной второй волны коронавируса. Хотя, судя по всему, он оценивает ситуацию несколько более оптимистично.

- Если вторая волна случится, то наверняка окажется связана вообще с осенним эпидподъемом, - объяснил на последнем брифинге Александр Кравченко. - Мы все ждем, что будет с вакцинами, что будет с нашим поведением. К счастью, у большинства калининградцев уже формируется полезная привычка защищать себя от вируса. Если в азиатских странах всеобщее ношение масок в период эпидемий и раньше считалось нормальным явлением, то у нас такой практики не было. Поэтому очень надеемся, что каждый, кто находится в тех местах, где риск заражения выше, непременно будет пользоваться медицинскими масками и прочими средствами защиты.