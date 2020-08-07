«Бауцентр» — выбор профи

.

9 августа свой профессиональный праздник отмечает вся строительная отрасль. Поздравления в этот день будут звучать и среди сотрудников компании «Бауцентр», которая уже 20 лет создает самые комфортные условия для профессионалов-строителей по комплектации объектов любого масштаба. Высококлассный сервис и выгодные предложения для строительного бизнеса с 2000 года развиваются в «Бауцентре» как отдельное направление, и за эти 20 лет компания сумела достичь максимального набора преимуществ для профессионалов. Чтобы воспользоваться всеми преференциями, необходимо оформить карту «Профи» в специализированном отделе в любом магазине сети.

Скорость выполнения заказов, продуманная логистика и широкий ассортимент товаров в наличии позволяют обеспечивать доставку четко в обозначенные сроки. Внушительная площадь складов и отличное знание потребностей клиентов позволяет компании иметь в наличии до 90% ассортимента. Благодаря этому объекты реализуются вовремя, а клиенты экономят время.

Непременное условие для современной компании - отлаженный сервис онлайн-заказов. Это направление развивают в «Бауцентре» с 2017 года, и за это время довели практически до совершенства. В отдельных гипермаркетах сети на интернет-магазин приходится до 40% заказов профессиональных клиентов.

- Удобство онлайн-сервиса для специалистов-строителей неоспоримо, - уверен руководитель отдела «Профи» гипермакрета на ул. Дзержинского Иван Федяченко. - Не выходя из дома, каждый прораб, отделочник, снабженец, мастер, рабочий может узнать информацию об актуальном наличии того или иного товара, доступном остатке по договорам и действующих доверенностях. В разработке сейчас еще одна удобная опция для крупных строительных холдингов - возможность просмотра общего товарооборота компании в нашей сети, если организация является главой холдинга.

Руководитель отдела «Профи» гипермакрета на ул. Дзержинского Иван Федяченко

Сайт www.baucenter.ru – удобный ресурс для планирования закупок. Например, можно заранее сформировать список по примеру своеобразного интернет-блокнота-планировщика со сметами. С каждого такого списка товар одним кликом интегрируется в заказ (корзину), затем можно выбрать удобное время самовывоза с любого ТЦ или нужный способ доставки.

Все процессы работы максимально автоматизированы - несомненный плюс для крупных предприятий.

- Сейчас на сайт также внедрили возможность получения счета автоматически, без участия менеджера, - отмечает Иван. - Это сокращает временные ожидания клиента на обратную связь, не нужно ждать оцифрованный счет для оплаты.

«Бауцентр» старается экономить не только время своих клиентов, но и их средства - для обладателей карт «Профи» разработана специальная система лояльности.

- Скидки действуют, исходя из общего товарооборота клиента в год, - поясняет руководитель отдела «Профи» гипермаркета на ул. Согласия Алексей Васюткин. - В зависимости от товарооборота компании в нашей сети, предоставляется скидка от 6% до 8%. Кроме того, действует накопительная система баллов. 0,8% от суммы каждой покупки начисляется клиенту на карту в виде баллов (1 балл = 1 рубль), которыми можно расплатиться при следующем визите в «Бауцентр». При необходимости клиенты «Профи» могут оплатить товар частями, оформив договор беспроцентной отсрочки.

Руководитель отдела «Профи» гипермаркета на ул. Согласия Алексей Васюткин

В отделе четко отлажена система доставки. При единовременном заказе от 30000 рублей и весе не более 1,5 тонн доставка бесплатная, причем не только в пределах Окружной дороги, но и, например, в Гурьевск, Холмогоровку, пос. Прибрежный - локации в области, где сейчас идут активные стройки. Сборка товара бесплатная, а при необходимости по звонку можно заказать экспресс-доставку в течение четырех часов.

«Бауцентр» не стоит на месте и регулярно расширяет список уникальных опций для клиентов «Профи».

- Для юридических лиц, а конкретно ООО, мы предоставляем возможность проката инструмента без залоговой стоимости (для ИП - скидка на залоговую стоимость 50%), - рассказывает руководитель отдела «Профи» гипермаркета на Московском пр-те Анна Дюжикова. - Это очень удобно для крупных организаций, которые ведут несколько объектов в разных местах. Заключается договор на аренду оборудования, и услугу клиент оплачивает уже по факту возвращения инструмента.

Руководитель отдела «Профи» гипермаркета на Московском пр-те Анна Дюжикова

Арендовать инструмент можно на сайте в разделе «Сервис-прокат», где продемонстрировано наличие того или иного оборудования в данный момент. Необходимо просто кликнуть на опцию «Арендовать», заполнить контактные данные и желаемый срок аренды, после чего с клиентом в ближайшее время свяжется менеджер для утончения деталей проката.

Улучшились условия аренды оборудования и для ИП. Для клиентов, имеющего карту ПРОФИ - скидка на залог 50%. Сейчас тестируем стартап доставки арендного инструмента.

Стать клиентом «Профи» просто. Для этого надо просто обратиться в отдел «Профи» любого из гипермаркетов или оставить заявку на сайте. После интервью с менеджером отдела «Профи» для подтверждения профильности деятельности клиента, ему выдается карта.

Наши магазины:

Московский проспект, 1-й съезд, д. 1 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 556-155

ул. Дзержинского, 35 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 690-774

ул. Согласия, 2 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 929-812.

www.baucenter.ru/profi

.

*ООО "Бауцентр Рус", 236009, г. Калининград, ул. А. Невского, 205. ОГРН 1067746357524

Акция действует бессрочно. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте baucenter.ru. Рассрочку предоставляет ООО «Бауцентр Рус»

реклама