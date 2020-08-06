Обниматься запретили: как прошел первый день слушаний калининградского «дела врачей» с участием присяжных

За порядком следили представители службы исполнения наказания. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 6 августа, в Калининградском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей началось слушание громкого дела врачей. В умышленном убийстве недоношенного новорожденного обвиняются бывший руководитель роддома № 4 Калининграда Елена Белая и врач-неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич.

ЗА ПОРЯДОК В ЗАЛЕ

Обвиняемых к зданию суда доставили на одной машине службы исполнения наказания.

Журналисты поинтересовались у медиков настроением перед началом заседания.

- Оптимистичное! – быстро отреагировала Елена Белая.

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая пришли на заседание вместе, хотя и держались на расстоянии. Фото: Александр Подгорчук

В суд пришла группа поддержки врачей. В основном это медики из Регионального перинатального центра. Многие из них давно не видели Элину Сушкевич (врач с июня 2019 года находится под домашним арестом), и во время первого перерыва не смогли сдержаться, бросились обнимать коллегу. Правда, наблюдающие за порядком представители службы исполнения наказания сделали замечание и слушателям, и Сушкевич за столь свободное поведение.

- Невозможно судить за убийство того, кто спасает жизни, - заявила журналистам замглавного врача Регионального перинатального центра Ирина Константинова. Она напомнила, что Элина Сушкевич спасла не сотни, а тысячи жизней.

Судья Сергей Капранов в начале процесса запретил фото, видеосъемку, но отказал в удовлетворении ходатайства стороны потерпевшей о рассмотрении дела в закрытом режиме. При этом в дальнейшем потерпевшая сторона может выступать с ходатайствами о проведении слушаний без прессы.

Сама потерпевшая на заседание не пришла. Женщина, потерявшая ребенка в тот роковой ноябрьский день, через своего адвоката передала заявление о рассмотрении дела без ее участия в связи с проблемами со здоровьем. Не пришла в суд и ее родная сестра, также признанная потерпевшей. В ее заявлении говорится о занятости на работе.

ОПОРА НА ФАКТЫ

Кульминация первого заседания – представление коллегии присяжных заседателей. Судья предупредил стороны о том, что им предстоит обратиться к присяжным со вступительным словом, в котором не должно быть эмоций и личного отношения.

В зал вошли присяжные: восемь женщин и двое мужчин. В выступлении гособвинителя, обращенном к присяжным, – пока ничего нового: «циничное преступление», «показатели статистки», «смертельная доза сульфата магния». Это все уже неоднократно звучало и во время следствия, и позднее – когда к делу с громкими заявлениями подключились глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Судья Сергей Капранов. Фото: Александр Подгорчук

В момент выступления адвоката Элины Сушкевич Александра Золотухина судья сначала сделал замечание, а затем и вовсе - объявил пятиминутный перерыв, чтобы защитники смогли пересмотреть свои речи и все же двигаться в законном русле.

Следуя замечаниям судьи, адвокаты явно сократили свои выступления, и их обращения в целом получились скомканными.

«НЕ БЫЛО НАРУШЕНИЙ»

После заседания адвокат Елены Белой Тимур Маршани заявил журналистам, что предложил объединиться в защите медиков с адвокатами Элины Сушкевич.

- Наша стратегия – активная, взвешенная и последовательная, - заявил Маршани. - Мы не будем тянуть защиту в разные стороны. Коллегами предложил солидаризироваться, они приняли это предложение, будем двигаться к тому, чтобы суд полностью оправдал наших подзащитных.

Также адвокат прокомментировал замечания судьи во время выступления адвокатов.

- Замечания со стороны председательствующего были не продуктивны, вносили эмоции, - сказала Тимур Маршани. - Что мы сегодня сказали присяжным – так это то, чтобы они понимали, с чем им придется иметь дело, что оценку им предстоит давать процессуальную, а не эмоциональную. Посмотрите, ни разу не прервали гособвинение, зато заставили переписать речь моего коллеги. Мы считаем, что наши выступления были сдержанными и конкретизированными.

В пятницу, 7 августа, суд с участием присяжных заседателей продолжит слушание. Гособвинение начнет представлять доказательства вины врачей.

По прогнозам адвокатов, судебные слушания могут длиться от двух до четырех месяцев.