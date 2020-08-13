Занимательная... метрология

В Бранденбургских воротах работает закрытая для посторонних глаз лаборатория Калининградского ЦСМ.

Наука, без которой нам не жить

Наука об измерениях - метрология - многим кажется скучной, неинтересной и не имеющей практического применения. Из-за созвучности ее иногда даже путают с метеорологией. Однако все мы сталкиваемся с метрологией с первых дней жизни. Новорожденным измеряют температуру тела, определяют их вес и длину. Рабочий день человека начинается со звонка будильника. Часы - измерительный прибор, как и весы в магазине. И даже стоя возле лужи, мы интуитивно, не задумываясь, вычисляем ее размер, чтобы понять, перешагнуть лужу или нет.

Менделеев - не только таблица

Последние десятилетия Россия занимает второе место в мире по своим метрологическим возможностям благодаря высокому интеллектуальному потенциалу и наличию метрологических эталонов. Впереди нас только США, за нами - Германия, Англия, Китай. Корни этого успеха уходят в историю. Фундаментальный вклад в создание и развитие отечественной метрологии внес Дмитрий Иванович Менделеев, больше известный по периодической таблице химических элементов. Интерес ученого к метрологии закономерен, ведь результаты его исследований во многом зависели от точности научных экспериментов. Менделеев возглавлял Главную палату мер и весов Российской империи.

Дмитрий Иванович Менделеев создал и развил отечественную метрологию.

Одна страна, одна история

История федерального бюджетного учреждения «Калининградский центр стандартизации и метрологии» (Центр) неразрывно связана с историей нашей области и всей страны. Она началась 13 августа 1945 года. Эта дата стоит на удостоверении Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете народных комиссаров СССР, выданном майору Клавдию Семеновичу Шпанову. Ему предписывалось найти помещение, оборудование, специалистов и создать Кенигсбергскую лабораторию мер и весов. Сохранились копия удостоверения и первая книга приказов по лаборатории на 46 листах, датированная 1946 годом и обернутая в немецкий бланк. В книге есть забавный приказ: лишить премии советского и немецкого метрологов (до 1947 года в разное время в лаборатории трудились 27 специалистов из числа местного населения) за совместное распитие спиртных напитков.

Копия удостоверения майора Клавдия Семеновича Шпанова датирована 13 августом 1945 года.

Хоть поверьте, хоть проверьте...

Практически каждый житель нашей области так и иначе связан с работой Центра. Это, прежде всего, собственники жилья, у которых установлены бытовые приборы учета газа, воды, электроэнергии, тепла. За поверкой счетчиков в Центр обращаются около 40 тысяч человек в год. Его клиентами являются предприятия всех форм собственности, использующие в своей работе средства измерения, а также различные учреждения и ведомства, включая Администрацию президента, ФСБ, УССН, «Роскосмос». Поверки через определенный интервал времени требуют все средства измерения, будь то весы на Центральном рынке или радары ГИБДД. Специалисты Центра проверяют точность игровых автоматов, работоспособность аппаратов УЗИ и анализаторов для различных медицинских исследований, дают метрологические заключения для судов.

Только у нас!

В нашем регионе еще немало тайн, разгадывать которые приходится не только историкам, но и калининградским метрологам. По заказу Минобороны специалистам Центра нужно было измерить объем топлива, которое хранится в довоенном резервуаре емкостью 8 тысяч кубических метров. Все бы ничего, только вот хранилище находится... глубоко под землей. В нашей стране подобных объектов нет, и российские коллеги развели руками. Выручили голландцы. У них был опыт измерения топлива в танкерах. Они научили наших метрологов составлять таблицы для учета нефти. Сейчас Центр выполняет подобные заказы на нефтеперерабатывающих заводах, морских судах в Польше и Литве.

Зачем взвешивать подпись?

Современные средства измерения удивляют своей точностью. В Центре гордятся уникальными в России весами-компараторами, которые используются для поверки комплектов «гирек» весом в тысячные доли грамма каждая. Внешне это кусочек проволочки в виде буквы «Г», которую берут пинцетом в специальных перчатках с соблюдением особых условий. При всей своей невзрачности весы обладают сверхточностью. «Они могут определить вес чернил, которые идут на личную подпись», - говорят в Центре. Это тут же рождает недоумение и вопрос: «А зачем взвешивать подпись?» Ответ прост: «Это условное сравнение, чтобы показать возможности весов».

Экспонаты музея находятся в рабочих кабинетах сотрудников.

Гири из Средневековья

В музей Центра не водят туристов, поскольку музея в общепринятом понимании - с гидами и экскурсиями - здесь нет. Витрины с экспонатами стоят в рабочих кабинетах сотрудников и директора Центра Игоря Александровича Белова. Большой любитель истории края и знаток своего дела, он лично, с помощью коллег, коллекционеров и самих калининградцев пополняет экспозицию интересными вещами из прошлого, связанными с метрологией. Это старинные гири, весы и... караты - семена рожкового дерева с одинаковым весом в 0,2 грамма. В древности караты использовались как гири для измерения драгоценных камней и жемчуга. Изюминкой музея можно считать коллекцию из 14 металлических гирь X века, покрытых бронзой. Но не менее интересны и столетние измерительные приборы. Директор Центра полностью их восстанавливает, и они прекрасно работают.

Семена рожкового дерева с одинаковым весом в 0,2 грамма. Они использовались как гирьки в ювелирном деле для измерения драгоценных камней и жемчуга.

Лаборатория в воротах

Не многие знают, что Центру принадлежат Бранденбургские ворота - одни из семи сохранившихся городских ворот, которые до сих пор используются по прямому назначению. В памятнике истории и культуры располагаются Музей марципана и одна из лучших в стране лабораторий по поверке промышленных счетчиков газа. Она закрыта для посторонних. На экскурсию сюда водят только студентов БФУ им. И. Канта и КГТУ. Бранденбургские ворота - украшение Калининграда. Их отреставрировали в 2015 году за бюджетный счет. Благоустроить прилегающую территорию Центру помогли бывший мэр Калининграда Александр Георгиевич Ярошук и председатель горсовета Андрей Михайлович Кропоткин.

Главное богатство - люди

Калининградский центр стандартизации и метрологии - динамично развивающееся, авторитетное, востребованное в нашем регионе и за его пределами учреждение с высококлассными, уникальными в своем роде специалистами. В России нет ни одно вуза, где обучают будущих метрологов. На работу в Центр отбирают выпускников из КГТУ и БФУ им. И. Канта, отправляя затем на стажировку в лучшие метрологические центры страны. Многие полезные навыки молодежь приобретает в процессе общения с более опытными коллегами. Такими как Людмила Владимировна Щербакова, Татьяна Васильевна Колосова, Вячеслав Николаевич Анисимов, Тамара Константиновна Макаренкова, Анатолий Анатольевич Манухин, Александр Александрович Минов, Михаил Константинович Колосов и Юрий Георгиевич Перчеклий, Светлана Геннадьевна Семернина.

Калининградский ЦСМ

г. Калининград, улица Больничная, дом 4 office@fbukcsm.ru (4012) 31-15-40

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