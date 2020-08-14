Учиться управлять – в БФУ имени Канта!

По окончанию обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Руководитель программы - директор Института экономики и менеджмента БФУ имени Канта, научный руководитель Европейской бизнес-школы Варвара Алтунина рассказала о преимуществах и условиях обучения.

- Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства – это государственная программа повышения квалификации руководителей, которая реализуется в России с 1998 года, - рассказала Варвара Алтунина. - Главная цель программы – подготовить высококвалифицированных специалистов в области управления для организаций народного хозяйства РФ, способных руководить предприятием в условиях острой конкуренции, умеющих принимать эффективные управленческие решения, готовых отвечать серьезным экономических вызовам.

По словам руководителя, обучение управленческих кадров по Президентской программе проводится в БФУ имени Канта с 2007 года. За это время президентскую программу управленческих кадров закончили более 700 специалистов.

Одно из преимуществ - участники получают современное бизнес-образование на условиях бюджетного софинансирования, без отрыва от производства: 34% стоимости обучения оплачивается направляющей организацией или лично участником программы из собственных средств, а 66% стоимости обучения компенсируется за счет средств бюджета.

- Программа предназначена для перспективных руководителей высшего и среднего звена, представляющих организации среднего и малого бизнеса, - подчеркнула Варвара Алтунина. – Мы ждем специалистов, готовых к трансформации мышления в соответствии с ключевыми глобальными и национальными трендами, имеющих мотивацию к внедрению новых технологий управления, производства и продвижения.

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В учебном процессе используются образовательные технологии, которые позволяют изучать и анализировать опыт работы российских и зарубежных компаний, обмениваться опытом между участниками программ. К реализации президентской программы привлечены ведущие преподаватели университета, эксперты и практики в области экономики, менеджмента, финансов, психологии.

- По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в области менеджмента, маркетинга или финансов. Лучшие специалисты получают право прохождения стажировки в ведущих российских и зарубежных организациях в Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, а также по программам Европейского союза, - заключила руководитель программы.

Учиться управлять – в БФУ имени Канта!

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ?

Когда для развития дела и личного роста крайне необходимы единомышленники

Кирилл ЛИЛО, директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, завершил обучение по Президентской программе в 2010 году:

- Образовательный курс президентской программы - не просто набор академических дисциплин по менеджменту, финансам и другим направлениям… Это вообще не курс, а процесс получения практических навыков развития бизнеса, управления предприятиями от опытных преподавателей и успешных практиков. И самое главное - это общество единомышленников из различных сфер бизнеса, власти, общества. Несомненно, для меня опыт президентской программы стал одним из важнейших этапов развития - как в профессиональном, так и в личном плане.

ВАЖНО

Подробнее о Президентской программе подготовки управленческих кадров можно узнать здесь, а также – на сайте БФУ имени Канта.

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