Нашествие беспозвоночных: опасны ли ушастые медузы в Балтийском море

Дети с огромным интересом разглядывают медуз. Фото: Ольга Гончарова

Наступили самые жарки деньки этого лета, вода в море прогрелась необычайно и у побережья появилось огромное количество медуз. Находясь на пляже то и дело слышишь, как отдыхающие обсуждают этих полупрозрачных морских обитателей, а некоторые даже опасаются заходить в море. "Комсомолка" узнала, действительно ли опасна медуза-аурелия, или, как ее еще называют, ушастая медуза.

- На людей аурелии не оказывают никакого влияния, - говорит кандидат биологических наук, доцент Института живых систем БФУ имени Канта Наталья Кудикина. - Единственное, с ними должны быть осторожны люди с выраженными аллергическими реакциями. Если человек аллергик, он должен понимать, что любое токсическое вещество для него может носить более выраженный характер.

Ушастые медузы - частые гости у берегов Балтики. Обитает это морское животное в Атлантике и Тихом океане. А в Балтийское море медуз приносят течения. Обычно желейные зонтики появляются у нас в августе-сентябре, но в этом году они мигрировали раньше, из-за высоких температур.

- Нет точных сроков, сколько времени они пробудут здесь, и когда уплывут обратно, поскольку они пассивные мигранты и не обладают выраженной подвижностью. Они полностью зависят от ветра, от течения и от того, какая будет температура.

В водах Балтийского моря аурелии самые выраженные мигранты. Это природное событие происходит каждый год, говорит Наталья Кудикина.

- Важно не забывать, что это живые существа. У них есть нервная система, органы чувств и даже глаза. Конечно, они устроены очень просто, даже примитивно, но тем не менее: не нужно их доставать из воды и с ними играть. Нужно с уважением относиться к природе. И лучше на них полюбоваться в воде, ведь они очень красивые, - призывает Наталья Кудикина.

Смотрите, какая красота. К сожалению, фото сделано не у нас. Фото: архив КП

КСТАТИ

Медузы – загадочные и невероятно красивые обитатели морей и океанов Земли. Это - одни из самых древних обитателей Земли, которые еще не изучены до конца, в частности, из-за того, что некоторые медузы обитают на глубине до 10 тысяч метров. Медузы способны активно перемешивать слои воды в океане, обладающие различной плотностью, и тем самым влиять на течения и климат в некоторых регионах Земли, уверены американские ученые.

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