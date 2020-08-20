Алиханов приговорил Дом Советов к демонтажу

Дом Советов пытаются достроить уже много лет, но пока не получается. Фото: Иван МАРКОВ

После того, как в прошлом году Дом Советов был выкуплен у компании "Протострой" за 400 млн рублей, самое грандиозное здание Калининграда детально обследовали, чтобы понять, можно ли его достроили или бросить это дело. Бросать не собираются, хотя результаты экспертизы, как сообщил накануне журналистам губернатор Антон Алиханов, если и обнадеживают, то несильно. Дом Советов настолько поизносился в своем недостроенном состоянии, что его придется демонтировать, во всяком случае частично.

- Состояние Дома Советов плохое, критическое, - цитирует издание "Клопс.Ru" слова главы области. - Отдельные элементы восстановить невозможно. Мы исходим из того, что инвестор, который застраивает территорию вокруг, - а там почти пять гектаров, - реконструирует Дом Советов. Те части, которые нужно разобрать - разберет, а затем возведет заново.

Антон Алиханов пояснил, что демонтаж будет "серьезным" и он будет осуществляться за счет инвестора, а не бюджета региона.

Достройка Дома Советов - одна из самых популярных тем. Кто бы ни находился на посту губернатора, обязательно поднимал этот вопрос. Причем за последние 10 лет мнения глав региона по поводу Дома Советов менялись на 180 градусов. Николай Цуканов призывал его снести и восстановить Королевский замок, а пришедший ему на смену Антон Алиханов, напротив, поставил крест на замке и заявил о покупке долей "Протостроя" и скором переезде в здание-гигант правительства области.

Первая угроза вскоре была приведена в исполнение – долгострой выкупили. А вот со второй пока выходит заминка – вначале достройку объекта отложили на неопределенный срок из-за коронавируса, а теперь вот и результаты экспертизы подкачали.

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Антон Алиханов: Мы не хотим делать Дом Советов исключительно административным зданием

Дом Советов в Калининграде не будет исключительно административным зданием. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего совещания по вопросу реконструкции недостроя.

- Мы не хотим делать Дом Советов исключительно административным зданием, хотели бы здесь разместить музейный проект «Россия – моя история», - сказал глава региона. - Кабинеты и рабочие open space пространства будут занимать 13 из 21 этажа, считая подземные, здесь в любом случае будет ещё и какая-то общественная функция, например, МФЦ (подробности).