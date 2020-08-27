Итоги приемной кампании в Калининграде: студенты хотят быть врачами и «айтишниками»

В онлайн-режиме будут проводиться только те лекции и семинарские занятия, которые невозможно проводить в аудиториях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

БФУ имени Канта

В 2020 году по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и СПО университет принял более 26 тысяч заявлений. Лидирующие направления следующие: лечебное дело - 60 бюджетных мест, перевод и переводоведение (английский язык и второй иностранный язык) - 33 места, юриспруденция - 42 места, информационные системы и технологии - 25 мест, информационная безопасность - 25 мест, математическое обеспечение и администрирование информационных систем - 30 мест.

Руководство университета отмечает, что в этом году количество бюджетных мест осталось практически на уровне прошлого года, в тоже время, на 2021-й оно значительно выросло - почти на 300 мест. Увеличение произошло, в первую очередь, на направлениях педагогического и физико-математического профилей. Также продолжается рост интереса абитуриентов на направления IT и медицинского профилей.

Иностранные студенты особенно ценят морские специальности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Предполагаем, что по итогам зачисления эта доля составит 30-35% от общего числа, - рассказали «Комсомолке» в ректорате.

Кстати, по результатам приоритетного этапа зачисления и первого этапа по общему конкурсу зачислено 835 человек. Еще 9 поступили в университет без вступительных испытаний (в прошлом году таких было трое). На платное обучение зачислены 293 человека. Средний балл ЕГЭ с учетом зачисленных в рамках квоты особого права и целевого обучения составил 78.86. Наиболее высокий проходной балл по итогам зачисления в первую волну сформировался на следующих направлениях подготовки: лингвистика – 273 балла, педагогическое образования (с двумя профилями подготовки) – 254 балла, юриспруденция – 253 балла, лечебное дело – 253 балла, реклама и связи с общественностью – 251 балл.

КГТУ

По очной форме обучения технический университет принял более 6 тысяч заявлений (в прошлом году – чуть более 5 тысяч). Самые популярные направления: информатика и вычислительная техника - 37 бюджетных места, прикладная информатика - 33, менеджмент – 6, судовождение - 87, эксплуатация судовых энергетических установок -78.

В этом году появились бюджетные места на экономические направления бакалавриата и специалитета.

- Увеличение по сравнению с прошлым годом — на 50 бюджетных мест, - отметили в университете.

В КГТУ также подчеркнули, что абитуриенты все больше отдают предпочтение техническим направлениям, выбирают электроэнергетику и электротехнику, промышленное рыболовство, кораблестроение, эксплуатацию судовых энергетических установок.

По сравнению с предыдущим годом, особых изменений по контингенту не отмечено. Среди стран, откуда поступали заявления на обучение - Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Марокко, Ангола и другие. Иностранных студентов интересует образование по таким направлениям, как кораблестроение, судовождение, промышленное рыболовство, информатика и вычислительная техника

БГА РФ

По данным Балтийской государственной академии, в ходе приема заявлений абитуриентов, поступающих на первый курс по программам бакалавриата и специалитета (очное обучение), на 316 бюджетных мест претендовали 1255 желающих. Речь идет о таких факультетах: радиотехнический, судоводительский, судомеханический, транспортный. На 64 «платных» места тех же факультетов подано 118 заявлений.

КОНКРЕТНО

Как начнется учебный год?

БГА. Учебный год начнется 1 сентября, но традиционного торжественного построения не будет. Организационные и вводные собрания для вновь зачисленных курсантов и студентов в академии пройдут погруппно и поэтапно, начиная с 1 сентября. Следите за расписанием на сайте академии!

БФУ имени Канта. Команда БФУ имени Канта разработала программу, призванную помочь каждому студенту-первокурснику пережить адаптационный период максимально комфортно.

- С 1 по 5 сентября 2020 года в университете пройдет адаптационная неделя, - сообщили в вузе. – Запланированы: онлайн-встречи с директорами и кураторами институтов, специалистами университета по различным направлениям деятельности, экспертами, ознакомительные семинары по правилам внутреннего учебного распорядка, проживания в студенческих общежитиях и внутривузовским коммуникациям, знакомства с действующими студенческими сообществами.

КГТУ. В связи с проведением мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции все иностранные студенты, прибывающие на обучение в КГТУ, должны предоставить справку с отрицательным тестом на Covid-19 сроком выдачи не позднее 3-х дней на момент прибытия на территорию РФ. Студентам будет предоставлено изолированное помещение для прохождения обязательного карантина. Для организации сопровождения прибывающих студентов необходимо уведомить КГТУ о прибытии за 3 дня до прибытия. По окончанию карантина студенты должны сдать тест на наличие вируса, и только после этого они могут быть поселены в общежитие и допущены к занятиям. Студенты, прибывшие самостоятельно и не уведомившие о своем прибытии, в общежитие и на занятия допускаться не будут! В ТЕМУ

Учиться в маске или без?

Проректор БФУ имени Канта по образовательной деятельности Анна Тышецкая рассказала, как начнется учебный год, каким образом будет организован учебный процесс в условиях пандемии коронавируса.

- Учебный год мы планируем начать в очном режиме, но процесс обучения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора (которые обязательны к выполнению) будет организован особым образом, - прокомментировала Анна Тышецкая kantiana.ru. - В корпусах университета вводится обязательный масочный режим. Студентам и преподавателям в университете будут выданы многоразовые маски, ношение которых будет обязательным при входе в корпус. Наличие маски будет проверяться. В масках студентам нужно будет находиться в течение всего учебного дня. Снимать их могут только преподаватели во время чтения лекций. Кроме этого, в университете будет обеспечена возможность для дезинфекции рук, будут проводиться регулярные влажные уборки и проветривание. Важно помнить о соблюдении социальной дистанции, поэтому скопление студентов в холлах, других помещениях пока недопустимы.

Как сообщили в КГТУ, на этот момент студенты, преподаватели, сотрудники - в масках обязательно, соблюдение дистанционных норм (соблюдение дистанции), обработка рук. Университет соблюдает все рекомендаций Рособрнадзора по обработке помещений.

Кроме этого, по данным БФУ имени Канта, в онлайн-режиме будут проводиться только те лекции и семинарские занятия, которые невозможно проводить в аудиториях в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора. Например, согласно этим рекомендациям, не допускается проведение занятий в очном режиме преподавателями старше 65 лет. Их лекции будут проводиться дистанционно по расписанию. А вот проведение всех лабораторных занятий будет организовано университетом в малых группах в офлайн-режиме.