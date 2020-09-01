Банк «Открытие» поддерживает Пермский международный марафон

5 и 6 сентября в Перми пройдет международный марафон. Как и в прошлом году, он организован при поддержке банка «Открытие». Участники могут сами выбрать дистанцию: классический марафон - 42,195 км, полумарафон - 21,098 км, забег по шоссе на дистанцию 10,550 км, а также бег на дистанции 5 км, 3 км, 2 км и 200 метров (заезд на колясках) и детский забег. Все участники забега получают индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, а также майку с символикой забега.

В этом году ПАО Банк «ФК Открытие» выступил генеральным спонсором детского забега. Кроме того, для гостей подготовлена интерактивная зона развлечений на основной площадке мероприятия, справа от зоны «ЭКСПО». Время работы интерактивной зоны развлечений: 5 сентября – с 09:00 до 18:00, 6 сентября – с 08:00 до 15:00. Посетители смогут сделать фотографии, принять участие в различных состязаниях и выиграть призы. Для детей подготовлена особая программа развлечений: рисование на индивидуальных раскрасках и общем баннере, конкурсы с веселыми аниматорами, угощения.

«Опыт проведения Пермского марафона в прошлом году показал, насколько ярким и красочным он получился, как были рады не только его победители и участники, но и те люди, которые пришли поддержать спортсменов, «поболеть» за своих родных и близких, пообщаться с гостями из других городов и просто хорошо провести время. Банк «Открытие» традиционно поддерживает крупные спортивные мероприятия в России, поэтому решение поддержать Пермский марафон – одно из самых знаковых событий для нашего города и региона - было принято и в этом году», - отметила управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова.

В прошлом году гостями и участниками марафона стали около 20 000 человек из Пермского края и десятков регионов России. Лучший результат прохождения классической марафонской дистанции среди мужчин составил 2 часа 20 минут 14 секунд, его показал Александр Новиков из города Чебоксары. Подарки и сувениры от банка «Открытие» получили более 100 человек.

Место проведения соревнования не изменилось: старт и финиш – г. Пермь, ул. Ленина, 53, площадь у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр». Трасса пролегает по центральным улицам Перми. Как и ранее, желающие принять участие в марафоне могут зарегистрироваться во всех офисах банка «Открытие» в Пермском крае. Оплатить взнос за участие любым удобным способом. Каждый зарегистрировавшийся и выбравший беговой клуб банка «Открытие» становится участником розыгрыша фирменных призов и сувениров. Розыгрыш пройдет 6 сентября, имена победителей будут опубликованы в этот же день в официальной группе марафона в социальных сетях. Чтобы найти удобное отделение банка, необходимо пройти по ссылке выбрать нужный город и подходящий адрес.

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