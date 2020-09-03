Итоги калининградского лета: сотни тысяч туристов и «инопланетяне» в Янтарном

Проект «Иллюзия» в Янтарном собирал сотни любителей потанцевать Фото: СОЦСЕТИ

Этим летом Калининградскую область посетили, как минимум, 270 тысяч туристов. Ехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Казани, Архангельска, Мурманска, Череповца, Белгорода, Сыктывкара и других городов. Интересно, что в этом сезоне желающие понежиться на балтийских пляжах могли попасть только на самолете. Поэтому аэропорт «Храброво» перевыполнил план.

15 тысяч пассажиров в сутки

В калининградском аэропорту, действительно, случилось оживление в середине лета. Если во время пандемии в «Храброво» обслуживали 3-5 рейсов в день, то потом вышли на показатель 45 рейсов в день. Это, конечно, дало прирост пассажиропотока. В июле после снятия ограничений жизнь в аэропорту начала возобновляться, пошел резкий рост.

В целом лето прошло с хорошими показателями. В августе, например, обслуживали пассажиров даже больше, чем в дни чемпионата мира по футболу.

Основной пассажиропоток брали на себя Москва и Санкт-Петербург. Авиакомпании даже принимали решение о дополнительных рейсах. Открылось и много региональных направлений.

Руководство «Храброво» рассчитывает, что по итогам года пассажиропоток составит 2 млн человек.

Что смотрели

Развлечений прошедшим летом было не так много, как хотелось бы, и не так много, как планировалось. К примеру, популярный фестиваль «Калининград Сити Джаз» решили отменить. Хотя организаторы уже начали составлять афишу и свое участие подтвердили многие артисты из-за границы.

Зато провели фестиваль «Короче» (16+) в непривычном режиме. Красной дорожки, звездных гостей и открытых показов в Центральным парке мы не дождались. Конкурсную и внеконкурсную программу смотрели онлайн, а вот и на стадионе «Калининград» впервые показывали кино. Когда еще посмотришь фильмы, сидя на настоящем футбольном поле? Правда, количество зрителей на спортивной арене было ограничено, и счастливчики попали к экрану только по предварительной записи. Но фестиваль удался, к нам приезжали продюсеры Сергей Сельянов и Игорь Толстунов, были аплодисменты и видеообращения актеров-членов жюри.

Большим праздником стал и городской пикник «Kaliningrad Street Food» у Дома Советов. Его провели в формате выставки-ярмарки. Нашлись, конечно, недовольные ценами и отсутствием столиков (последнее было требованием Роспотребнадзора), но народу было очень-очень много. Очереди за бургерами и вафлями доходили до середины площади.

Свою порцию летних туристов отхватил и Калининградский зоопарк. Может быть, вы видели эти очереди у входа в районе 8:50 утра ежедневно. Горожане с детьми и туристы жаждали попасть к вольерам слона и медведей. Увы, показательные кормления косолапых были отменены из-за ковида, так и остались закрыты павильоны с аквариумами и террариумами. Но все же зоопарк ожил и, кажется, неплохо существовал этим летом.

Наконец, яркое и весьма странное мероприятие под названием «Иллюзия» устроили в Янтарном. Яркое, потому что на пляже установили космической необычности шатры, которые светились в темноте и все это под музыку. Странное потому что вход был бесплатный и вообще это был вроде как не организованный фестиваль с конкретным директором, а что-то вроде рекламной акции со свободным и добровольным посещением. Чем и воспользовались любители танцев, громкой музыки и тусовок. Народу на пляже насчитывалось до нескольких тысяч в день.

Отели под завязку

Этим летом в Калининградской области непросто было забронировать гостиницы. «Букинг» и другие сервисы неизменно выдавали: «Мест нет». На помощь приходили гостевые дома, расположенные на отшибе. Например, в самом конце Московского проспекта в Калининграде или где-нибудь на территории садового товарищества. На городском транспорте туда добраться было проблематично, зато свободные номера были.

Конечно, можно было посуточно снять квартиру и в центре Калининграда. Так, чтобы вечером домой можно было дойти пешком и до культурной жизни и магазинов – рукой подать. Но цены кусались, а качество опускалось ниже некуда. Например, мои друзья из Москвы в начале августа снимали квартиру недалеко от Центрального рынка. Условия были жуткие: грязные полы, неработающие розетки и душ. Зато стоила та несвежая однушка больше 1,5 тысяч рублей в сутки.

Наступившей осенью отели тоже забиты плотно. На побережье можно даже не пытаться что-то найти. По официальным данным в регионе забронировано порядка 70 процентов номеров в гостиницах.

- Пока сентябрь выглядит очень неплохо. Отельеры фиксируют высокий интерес к Калининградской области и в октябре, - отмечают в правительстве.

Посмотрите налево, посмотрите направо

При таком туристическом ажиотаже оживилась и экскурсионная жизнь в Калининграде. Раньше мы нечасто видели туристические группы в центре города. Хотя у Рыбной деревни или на острове Канта приезжих всегда хватало. Теперь же группы любопытных глаз в сопровождении экскурсоводов гуляли по площади Победы и у зоопарка, по зеленым улочкам Центрального района и у кирхи Королевы Луизы.

Появилось много так называемых народных экскурсоводов. Туристам предлагали кататься на велосипедах и даже плавать на байдарках по Преголе. Свободных мест не было!

При этом в музеях и сейчас продолжают действовать ограничения. Ходить по залам могут только туристические группы до пяти человек. Например, если в музей пришли 15 человек, то их разделят на три группы – таковы требования санитарных врачей.

В прошлом году, кстати, Калининградская область выиграла премию «National Geographic Traveler Awards» в номинации «Лучшее экскурсионное обслуживание».

- Экскурсионка у нас самая лучшая в России. Мы на первом месте, - говорит министр Андрей Ермак. – Кстати, в этом году высоким спросом стали пользоваться туры на восток области, в частности, в Железнодорожный, Неман, Краснолесье и так далее. Экскурсионка – это наше главное «оружие».

ВОПРОС РЕБРОМ

А готова ли инфраструктура?

Не так давно губернатор Антон Алиханов вдруг заявил, что туристическая инфраструктура Калининградской области не готова к такому мощному наплыву туристов.

- Мы не готовы к такому потоку, давайте двигаться поступательно. Если прилетит не 2,2 миллиона туристов, а, допустим, 5 миллионов? Это будет ужасно. И они не отдохнут просто, не будет того впечатления, которое должно оставаться от Калининградской области, - говорил глава региона.

В ТЕМУ

Туристам возвращают деньги

В Калининградской области с 1 октября планируют запустить туры по программе «Кешбэк Ростуризма» - в этом федеральном проекте регион принимает активное участие. Речь идет о возврате части денег, потраченных на туры.

В части предложения этого туристического кешбека (в среднем туристы у нас отдыхают 8 дней) мы на третьем месте после Санкт-Петербурга и Татарстана.

- В Калининградской области эта программа будет действовать, как планируется, только с 1 октября 2020 года. Плюс будет запущена программа «2+1». Суть ее в том, что ряд отелей предоставляют одну ночь бесплатно, если турист оплачивает две ночи. Это касается индивидуальных туристов, которые приезжают к нам, например, с четверга по воскресенье или с пятницы по понедельник. Плюс действует скидка 25 процентов по чеку в ресторане. Также будем предлагать бесплатную или с большой скидкой экскурсию тем людям, которые воспользуются программой «2+1», - рассказывает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Интересно, что кешбэком могут воспользоваться и жители Калининградской области. Туристы, которые планируют поучаствовать в этой программе, могут рассчитывать на компенсацию от 5 до 15 тысяч рублей. По подсчетам федерального правительства, это до 20% от стоимости среднего тура.

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