Банк «Открытие» профинансирует благоустройство городской инфраструктуры Когалыма

Банк направит более 15 млн рублей на реконструкцию Рябинового бульвара в центре города и сквера им. Степана Повха.

В рамках проекта по благоустройству городских зон отдыха за счет банка будет смонтировано около 150 объектов для комфортного отдыха горожан. В сквере им. Степана Повха появятся современные комфортные скамейки. Украшением Рябинового бульвара станут уникальные перголы – качели-скамейки, защищенные от солнца и ветра и напоминающие уютные беседки. Каждая пергола будет подключена к системе городского освещения и вечером в ней будет так же светло, как днем.

Подробная презентация проекта состоится в начале сентября. Тогда же гостям и жителям города будут представлены первые объекты благоустройства. Сами работы по реконструкции бульвара и сквера пройдут в сентябре-октябре 2020 года.

«Одна из главных ценностей банка «Открытие» - забота о своих клиентах. Мы посчитали, что одним из проявлений такой заботы может стать наше участие в создании удобного современного городского пространства. В Когалыме проживает много клиентов нашего банка, у нас есть надежный партнер в лице нефтяной компании «Лукойл», поэтому проект благоустройства Когалыма мы рассматриваем еще и как инвестицию в долгосрочные взаимоотношения со своими клиентами», - отметил Андрей Кутасин, вице-президент, директор департамента по работе с ключевыми клиентами банка «Открытие».

«Мы уже не первый год сотрудничаем с банком «Открытие», он зарекомендовал себя как надежный партнер в реализации многих финансово-экономических и социальных проектов, - отметил глава города Когалым Николай Пальчиков. – Создание удобной зоны отдыха – это отличный подарок когалымчанам к 35-летию города. Мы всегда рады сотрудничеству, уверен, оно продолжится в таком же конструктивном ключе».