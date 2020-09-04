Открытие Research: «Обзор банковского сектора на 01.08.2020»

• Рост активов достиг максимальных с 2015 г. темпов – 9,7% г/г*. Основные драйверы ускорения: рост портфеля ценных бумаг, прочих активов (в т.ч. производные инструменты) и кредитного корпоративного портфеля.

• Темп роста кредитования юрлиц ускорился до 9,0% г/г* – максимального с 2015 г. уровня. Доля просроченной задолженности в валюте продолжает быстро расти: теперь в Сбербанке.

• Рост портфеля кредитов населению составил 1,5% м/м. годовые темпы роста возобновили рост и составили 13,2% г/г. Рост ипотеки ускоряется, выдачи прочих кредитов также растут.

• Треть* прироста депозитов физлиц в июле обеспечено эскроу-счетами. Переход на счета до востребования ускорился. Валютные вклады возобновили падение с поправкой на долларовую переоценку вкладов в евро. *с исключением валютной переоценки.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.