Магазины и лифт в башне: власти показали, как будет выглядеть завод «Понарт» после реконструкции

Пока исторические здания выглядят так. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде в ближайшее время начнутся работы по восстановлению зданий бывшего пивзавода «Понарт», выкупленного московским предпринимателем Алексеем Поповым. 4 сентября советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне во время своего выступления на форуме «Urban sprint» в Калининграде впервые представил презентацию с эскизами возможного будущего облика исторического пивзавода, разработанными архитектурной мастерской S.P.A.C.E.

Мастерская также успела разработать схему функционального зонирования бывшего предприятия. «Комсомолка» публикует ее краткое описание.

Представленный проект. Фото: мастерская S.P.A.C.E.

Конструкция из стекла в правой части комплекса – это остановочный павильон. За ним предлагается поместить магазин для охотников и рыбаков. Чуть левее от него будет предположительно располагаться Дворец бракосочетания либо продовольственный магазин, за которым большую часть помещений первого этажа займет торговый центр, а второго этажа – детский учебно-развлекательный центр. В средней части здания проектировщики предлагают поместить гастрономический отдел с крупным мясным павильоном и дегустационной зоной. Во внутреннем дворике комплекса - арт-пространство и площадки по продаже овощей и фруктов.

Тот же вид, но немного другой ракурс. Фото: мастерская S.P.A.C.E.

Музей, вероятно, разместится на четвертом этаже среднего здания, примыкающего к улице Судостроительной. Также на третьем, четвертом и пятом этажах правой постройки (над магазином охота/рыбалка) появятся номера отеля.

В обширных подвалах комплекса разработчики предложили поместить склады и большой пивной ресторан. В одной из башен пивзавода будет лифт с застекленной смотровой площадкой.

Отметим, что это еще не утвержденный проект, так как сам Алексей Попов ранее сообщал, что одно только проектирование будет продолжаться до конца 2021 года. Параллельно с этим будут проводиться противоаварийные и подготовительные работы.

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О том, что в Калининграде в ближайшее время начнутся работы по восстановлению зданий бывшего пивзавода «Понарт», корреспонденту «Комсомолки» в конце июня сообщил советник губернатора Вячеслав Генне. Разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ уже есть. Новым собственником оказался московский бизнесмен Алексей Попов, который с 2014 года живет в Калининграде. Он согласился встретиться с нами и ответить на несколько вопросов. (подробности)