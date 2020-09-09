Банк «Открытие» выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal

В результате сделки валовая выручка банка составит около 30,4 млрд рублей. В результате сделки доля кредитной организации в Polymetal уменьшается до 0,5%.

Сделка совершена с дисконтом 2,7% по отношению к цене акции Polymetal при закрытии основной торговой сессии Московской биржи 8 сентября.

Организаторами сделки выступили Citibank, JP Morgan и UBS.

В июле 2020 года банк «Открытие» продал около 14,2 млн акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу. Тогда банк сократил свою долю в золотодобывающей компании с 6,89%, до 3,89%.

ПАО Банк «ФК Открытие»