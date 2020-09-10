Спецпроект «Есть работа!»: Какую зарплату чаще всего ищут в Калининграде

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спецпроект «Комсомолки» «Есть работа!» - для тех, кто ищет новую работу или задумывается о смене деятельности. Сегодня и в ближайших выпусках расскажем о способах поиска работы, обсудим, кого чаще ищут работодатели и какие условия предлагают.

ПУТИ ПОИСКА

Начнем исследование рынка труда в Калининграде с таких вопросов - где и как искать работу в Калининградской области? Предпенсионеру и пенсионеру, выпускникам вузов или сузов, тем, кто попал под сокращение из-за пандемии…

- Бесплатную государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы в Калининградской области оказывает Центр занятости населения Калининградской области, - пояснили в региональном министерстве социальной политики. - Чтоб ее получить, достаточно обратиться в Центр и зарегистрироваться в качестве ищущего работу. При этом особое внимание уделяется слабозащищенным категориям гражданам: предпенсионерам, выпускникам профессиональных образовательных организаций, инвалидам, детям-сиротам, уволенным в связи с сокращением численности или штата организаций и другим категориям.

Также пенсионеры могут обратиться за содействием в поиске работы, а также переобучиться наиболее востребованным профессиям (адреса сайтов с вакансиями см. в рубрике «Важно!»)

- Я бы не разделяла соискателей на категории, если речь идет о процессе поиска работы, - такое мнение высказала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова. - Поскольку выигрывает в конечном итоге тот, кто использует все источники – проверенные порталы, каналы с вакансиями в мессенджерах и социальных сетях, прямые сайты компаний-работодателей, кадровые агентства, а также личные контакты (родственники, друзья). Важен не только количественный подход к процессу поиска работы – чем больше активность со стороны соискателей, тем лучше, но и качественный. То есть особое внимание нужно уделять мониторингу ситуации на рынке труда, чтобы понять, кто востребован сегодня и не останется без работы завтра, какие навыки нужно «прокачивать», составлению резюме и сопроводительных писем, коммуникации с потенциальными работодателями.

. Фото: "КП" Архив

Соискателям предпенсионного возраста эксперт рекомендует чаще искать вакансии с удаленным типом занятости, поскольку в этом сегменте сосредоточено немало предложений о работе, где ценятся ответственность, исполнительность, эрудиция, жизненный и профессиональный опыт.

- Правда, нужно очень внимательно подходить к выбору таких вариантов занятости, чтобы не нарваться на мошенников! – предупреждает Ирина Жильникова.

Дополнительным каналом поиска работы для начинающих специалистов могут стать ярмарки вакансий и центры карьеры в вузах и ссузах, которые чаще всего контактируют с работодателями, заинтересованными в привлечении молодежи в отрасль. На работных сайтах можно подписаться на рассылку с вакансиями о стажировках, либо попробовать найти такие варианты самостоятельно, предложив свои услуги интересующим компаниям.

ЧТО СЕЙЧАС НА РЫНКЕ?

На сегодняшний день организациями области заявлено 12 300 вакансий, из них 57,6 % – по рабочим профессиям. Такие данные приводит калининградский Центр занятости населения.

- Наиболее востребованы неквалифицированные и квалифицированные рабочие (56,5 %) сферы: обрабатывающего производства – 14,9 % (электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь - ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, подсобный рабочий, обработчик рыбы) с заработной платой от 14-ти до 40 тысяч рублей, оптовой и розничной торговли – 10,1 % (продавец продовольственных товаров, кассир, повар) с заработной платой от 15-ти до 22 тысяч рублей, транспортировки и хранения – 5,5 % (кондуктор, оператор связи, почтальон, водитель автомобиля) с заработной платой от 15-ти до 26 тысяч рублей.

Наименьшее количество вакансий заявлено в риэлторской сфере, финасово-страховой деятельности, а также – в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, в среднем, на одну активную вакансию в Калининградской области приходится 8,3 резюме.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нормативный уровень конкуренции – 5-6 кандидатов на одно вакантное место – характерен для сфер маркетинга, рекламы, PR, транспорта и логистики, автобизнеса и продаж. На позициях, связанных с консультированием, страхованием, закупками, медициной и фармацевтикой, информационными технологиями, строительством и недвижимостью, а также среди представителей рабочих и технических специальностей, существует дефицит кадров, - рассказывает Ирина Жильникова. - Сложнее всех на этапе поиска работы приходится начинающим специалистам (19,9 резюме на вакансию), топ-менеджерам и руководителям среднего звена (18,6), работникам сферы добычи сырья (12,9), административному персоналу (10,8), госслужащим (9,6).

С актуальными вакансиями вы можете ознакомиться ниже:

АО «Молоко» тел. (4012) 650-560

* Рабочие на производство. Обучаем; * Оператор линии; * Фасовщик; * Учетчик;

* Слесарь-наладчик; * Оператор котельной; * Электромонтер; * Контролер (отгрузки);

* Контролер качества; * Грузчик; * Охранник (лицензия); * Продавец; * Уборщица;

* Ведущий менеджер по фирменной торговле; * Программист 1С; * Мастер-технолог;

* Заведующий мед. пунктом; * Бухгалтер; * Ревизор; * Торговый агент;

* Водитель с личным автомобилем (термокузов до 1,5 тонн);

* Заведующий молокоприемного пункта, г. Нестеров;

* Мастер молокоприемного пункта пос. Тимирязево (Славский район).

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МБУ «Чистота» тел.: (4012) 935-213, 930-565

* Водитель автомобиля (грузового, кат. В, С) – от 30000, руб.;

* Водитель малой уборочной техники (машинист-тракторист, кат. В, С);

* Тракторист (машинист-тракторист, кат. В., С);

* Уборщик территории (подбор участков в шаговой доступности от дома).

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ЧЕМ ПРИВЛЕКАЮТ РАБОЧИХ?

- Сотрудники предприятий - это главный ресурс любой организации, - уверен директор муниципального предприятия «Чистота» Юрий Егоров. - Не секрет, что сегодня многие предприятия ощущают недостаток квалифицированных рабочих кадров, при том, что потребность в них высокая. «Чистота», как работодатель, стремится предоставлять не только конкурентную оплату труда, но и благоприятные условия труда в учреждении за последний год отремонтированы бытовые помещения, оборудована комната отдыха водителей, улучшилось снабжение спецодеждой. Кроме того, администрация ответственно относится к здоровью сотрудников: при приеме на работу выдается направление на прохождение медицинского осмотра, проводится диспансеризация. Сотрудникам с вредными условиями труда предоставляются дополнительные дни к отпуску в соответствии с Коллективным договором. Хочу заметить, что в период пандемии учреждением приняты все необходимые меры, обеспечивающие индивидуальную защиту, что позволило избежать заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Для всех сотрудников нашего предприятия организована бесплатная доставка на работу и обратно, - рассказывает начальник отдела кадров АО «Молоко» Анна Кириллова. - С одной стороны, это гарантирует своевременное начало и завершение рабочих смен, дисциплинирует всех участников рабочего процесса, а с другой, конечно, экономит средства сотрудников. Также на территории предприятия организована работа столовой по льготным ценам. Кроме этого, мы совместно с Фондом социального страхования по Калининградской области предоставляем путевки для санаторно-курортного лечения наших сотрудников предпенсионного возраста.

Что касается работодателей, которые предлагают особые условия труда, то, по словам Ирины Жильниковой, работу на полный рабочий день в августе предлагали соискателям из Калининградской области 74% компаний, 13% готовы были предоставить возможность работать по сменному графику и только 5% - по гибкому графику и столько же – удаленно.

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ВАЖНО!

Ознакомиться с имеющимися вакансиями в Калининграде и разместить свое резюме можно на таких ресурсах:

www.rabotakaliningrad.ru; www.trudvsem.ru; www.hh.ru

КСТАТИ

Самая низкая заработная плата - 13 тысяч рублей - заявлена по профессиям, не требующим квалификации: уборщик помещений, дворник, кухонный рабочий, мойщик посуды, рабочий по благоустройству населенных пунктов.