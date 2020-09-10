Банк «Открытие» выступил партнером Самарского космического марафона

12 сентября пройдет Самарский космический марафон на кубок главы города. Партнером мероприятия второй год подряд выступает ПАО Банк «ФК Открытие». Участники определят сильнейших на разных дистанциях: классический марафон - 42,195 км, полумарафон - 21,098 км, бег и скандинавская ходьба на дистанциях 10 км и 3 км, а также детский забег на 600 м. Все участники забега получают индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, кепку и памятную медаль с символикой забега.

Банк «Открытие» подготовил для гостей интерактивную зону развлечений на основной площадке мероприятия. Время работы: 12 сентября с 08:00 до 15:00. Посетители смогут принять участие в различных состязаниях на силу и ловкость, победители получат призы. Дети смогут рисовать на большом баннере, весело провести время с аниматорами и получить сладкие подарки.

«Мы очень рады поддержать такое яркое и значимое для нашего города событие. С одной стороны, марафон является символом мужества, настойчивости, силы духа, здорового образа жизни, с другой – отличного настроения, позитива, общения и радости для всех горожан и гостей Самары. Наш банк традиционно поддерживает спортивные мероприятия, уверена, что мы продолжим сотрудничество в данном направлении и в дальнейшем», - отметила управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.

В прошлом году гостями и участниками марафона стали около 17 000 человек из Самарской области и других регионов России. Лучший результат прохождения классической марафонской дистанции среди мужчин составил 2 часа 24 минуты 48 секунд, его показал Алексей Полтанов из Ижевска. Подарки и сувениры от банка «Открытие» получили более 70 человек.

Место проведения соревнования не изменилось: старт и финиш – г. Самара, Вторая очередь набережной, Волжский проспект, д. 10, Вертолётная площадка рядом с Поющими фонтанами. Трасса марафона пролегает по Волжской набережной.

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