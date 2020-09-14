«Отмыли даже больше, чем разрисовали»: в Калининграде Форт №8 очистили от художеств киношников

По словам Олега Генне, претензий к художникам у него уже нет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На форту №8 закончилась очистка стен от художеств, оставленных съемочной группой проекта «Кесарь». Об этом в понедельник утром объявили в пресс-службе правительства Калининградской области.

По словам Олега Генне, директора управляющей компании, арендующей форт, претензий к художникам у него уже нет.

- Киношники – ребята нормальные, - пояснил он, - и я ничего плохого про них сказать не могу. Их просто неправильно информировали о том, кто на самом деле сегодня является хозяевами форта, а они как честные люди поверили. На нас они вышли, когда дело было уже сделано. Однако они сами предложили все очистить.

Генне заметил, что уборка и мытье стен полностью проходили за счет съемочной группы. Более того, они «отмыли даже больше, чем разрисовали».

- Мы требований выдвинули немного больше, потому что не очень приятно было все это расхлебывать, сами понимаете, - добавил Генне. – Часть рисунков была нанесена не на кирпич, а на наклеенный на стены флизелин. Еще года полтора назад на наш форт проник один вандал. Он закатил внутрь около сорока покрышек и подпалил их. Мужчину поймали. Мусор он убрал за собой, но копоть осталась. А киношники согласились сейчас и эту копоть смыть.

От работы с применением пескоструйного аппарата, по словам Генне, кирпич не пострадал.

- Я сам лично выбирал аппаратуру, потому что вопрос был серьезным, - продолжает представитель управляющей компании. - Если бы фракцию песка взяли крупнее, можно было бы и швы нарушить, и защитный слой камня содрать. Перед началом применения гидроэмульсии мы провели испытание на паре кирпичей, и только после этого на стены перешли.

К слову, о том, для каких целей был арендован форт, Генне не сообщил.

- Форт мы взяли в аренду на 31 год не просто так, но это пока коммерческая тайна, - заявил он. - Ничего противозаконного там не будет. Прятаться мы не будем, и в ближайшее время сообщим. Могу сказать, что мы форт оставим в таком виде, в котором он был после войны, но заделаем часть пробоин и трещин. Сейчас мы уже разобрались с дренажом, и вода стала уходить. Кстати, пока даже экскурсии на 8-м форту проводятся, но только под нашим присмотром.

Напомним, о разрисованных стенах форта очевидцы сообщили в соцсетях 3 сентября. Авторам художеств грозила ответственность вплоть до уголовной, но вопрос был решен полюбовно, без иска в суд.