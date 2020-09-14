«Яйца ешь? Значит, все хорошо будет»: Как в Калининграде проходит вакцинация от гриппа

Ближе к вечеру передвижной комплекс спрятался на парковке у «Виктории» на площади Калинина. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается вакцинация от гриппа. Передвижной комплекс Областного центра медицинской профилактики и реабилитации в понедельник днем переехал на Красносельскую, а ближе к вечеру спрятался на парковке у «Виктории» на площади Калинина. Я решил проверить - есть ли в будни такие же страшные очереди, как в выходные, и заодно узнать, как калининградцы принимают решение, делать прививку или нет.

Если в выходные хвост очереди на площади Победы несколько раз извивался, чтобы поместиться перед прививочным ПАЗиком, и видно его было издалека, то найти автобус в понедельник оказалось чуть сложнее. Ему отвели скромное место на парковке, отгороженное паллетами и сигнальной лентой. Очередь состояла всего из двух человек, и те, как оказалось, не шли за прививкой целенаправленно, а решили уколоться по пути из магазина. Минут через пять появился первый сознательный клиент.

- Я сама пришла, - говорит пенсионерка Лидия Евгеньевна. – Это моя первая прививка, но мне ее рекомендовали врачи сделать еще год назад. Я их послушалась.

- Может, это вы на волне коронавируса привиться решили? – решаю я уточнить.

- Нееет! Это не связано никак, - протестует Лидия Евгеньевна.

Пока мы разговаривали, двое прохожих успели поинтересоваться, не от коронавируса ли тут прививают. Получить вакцину от гриппа они не захотели. Воспользовавшись отсутствием желающих, я и сам решил сдаться. Требовался только паспорт.

- А если я сейчас уколюсь, будут ли последствия?

- Если противопоказаний нет, все нормально будет, - успокаивает медсестра и вдруг ошарашивает вопросом: – На яичный белок нормально реагируете? Яйца-то едите? Ну вот, все хорошо. Но особенности у всех организмов индивидуальные, имейте в виду. Если что, парацетамол выпьете.

- А вы ведь каждый год так по городу катаетесь? Есть разница с прошлым или позапрошлым годом?

- На фоне коронавируса поток людей стал больше, - отвечает медсестра. – Если в том году за месяц мы привили где-то 5000 человек с копейками, то сейчас за неделю уже 3000 с лишним. Народ боится и идет к нам.

На выходе из автобуса встречаю запыхавшуюся женщину.

- Как хорошо, что успела! – довольно выпалила она. – Я два часа в очереди к терапевту отсидела, чтобы направление на эту прививку получить, но на мне эта очередь и оборвалась!

- А что вы сразу сюда не пошли?

- Так не знала! В очереди и подсказали.

Народ у автобуса прибавлялся. Похоже, «электричка» из поликлиники подъехала. К слову, получить прививку в таком порядке можно до 30 сентября.

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