АВТОТОР вновь поддержал фестиваль «Белый пароход»

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Вот уже 15 лет Всероссийский фестиваль «Белый пароход» является одним из самых масштабных социальных проектов, поддерживающих музыкально одаренных детей. Его главная цель - выявление, поддержка и реабилитация ребят средствами искусства. Партнером проведения шоу в 2020 году традиционно выступила компания АВТОТОР, которая оказала организаторам финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей.

За время существования «Белого парохода» его участниками стали около 2000 детей, а более 100 выпускников благотворительной программы поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья.

Наш регион в этом году представляли четверо талантливых ребят. Это юная певица Владислава Шум, чья мама работает на заводе АВТОТОР, Михаил Петраков, который ранее уже участвовал в фестивале, а также жительницы микрорайона имени Александра Космодемьянского Елизавета Вилкова и Елизавета Киселева. На протяжении трех недель все ребята усиленно занимались с именитыми педагогами в Суздале, а затем приняли участие в грандиозном гала-концерте в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Руководитель проекта Николай Диденко с Владиславой Шум.

- Я уже третий раз участвовала в фестивале, и в этом году, на мой взгляд, уровень организации был самым высоким, - делится впечатлениями Владислава Шум. - Древний Суздаль, где мы жили, мне очень понравился, но времени на знакомство с городом, честно говоря, было немного. Мы вставали в 8 утра, ложились спать в 11 вечера, практически все время занимались с наставниками и репетировали. К сожалению, сольного выступления у меня на концерте не было, только в хоре, но я очень надеюсь, что в следующий раз выйду на сцену с собственным номером.

Как и в прошлые годы, в гости к участникам фестиваля приезжали звезды. Пообщаться с ребятами заглянули комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, музыкант Левон Оганезов и группа «Кватро».

- На фестивале я завела много друзей, и в Калининград возвращалась со слезами на глазах - настолько тяжело было расставаться со всеми, ведь мы были там как одна семья, - говорит Владислава. - Сейчас поддерживаем общение по интернету и надеемся, что скоро снова увидимся. Организаторы планируют гастрольный тур по Дальнему Востоку, и, если позволит ситуация с коронавирусом, мы опять соберемся вместе!

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Отметим, что кроме «Белого парохода» компания АВТОТОР оказывает поддержку благотворительному фонду творческого наследия Микаэла Таривердиева и фестивалю «Орган плюс». На протяжении последних лет автопроизводитель активно поддерживает благотворительные мероприятия, проводимые центром «Верю в чудо», помогает организовывать спортивные турниры и оказывает адресную помощь детям. Всего в составе программы социального развития, которую компания АВТОТОР реализует на территории Калининградской области, - свыше сотни различных социальных и благотворительных проектов, в том числе строительство крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного центра «АВТОТОР-Арена».

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