Вице-премьер Наталья Сибирева: «Промзоны превратим в микс, а зелень сохраним по максимуму»

Над застройкой в районе Правой набережной в октябре будут ломать голову молодые урбанисты. Фото: Иван МАРКОВ

На прошлой неделе вице-премьер Калининградской области Наталья Сибирева во время прямого эфира программы «Авторитет» на портале «Клопс.Ru» ответила на вопросы калининградцев. В ходе часового разговора с ведущей Еленой Воловой Сибирева рассказала о том, для чего в Калининграде проводится форум «Urban Sprint», что власти собираются делать с промзоной в районе Правой набережной, а также прокомментировала ситуацию с вырубками деревьев и застройкой в нескольких районах города.

О СУДЬБЕ ПРАВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

В самом начале встречи вице-премьер доложила о работе открытой линии, которой может воспользоваться любой калининградец, даже не нужно набирать номер телефона. Для этого необходимо открыть сайт правительства (gov39.ru) и найти в правом нижнем углу мигающий круглый значок голубого цвета. При его нажатии появится возможность написать в чат любой вопрос, на который ответят операторы.

По словам Сибиревой, она сама время от времени отвечает на вопросы граждан через этот чат.

Далее Елена Волова спросила, с какой целью в Калининград приехал двухнедельный марафон «Urban Sprint». Отвечая, Сибирева напомнила о ранних подходах правительства области к проблеме реновации производственных территорий, которые, увы, ничем не закончились. При этом реновация бывшей промзоны на Правой набережной началась сама собой, то есть по инициативе населения: у набережной Преголи появился ресторан, ювелирные мастерские и фотостудии.

- Эта территория интересна тем, что она у воды, - заметила вице-премьер. - Это место должно быть доступно не только для арендаторов и собственников, а для всех. Антоном Андреевичем (Алихановым, губернатором Калининградской области. - Ред.) уже принято решение о внесении изменений в Генплан Калининграда в части установления различных функциональных зон на этой территории. У нас там будет и деловая, и общественная застройка, и застройка апартаментами, и производство тоже останется. Это будет микс, который станет интересен всем. Мне, например, очень понравилась идея создания там общественной термы. Это будет открытый бассейн, открытый пляж, а почему нет?

Кстати, десантом «Urban Sprint» дело не ограничится. В октябре, по словам Сибиревой, в Калининграде пройдет школа молодых урбанистов, и молодежи позволят выбрать будущий функционал зоны на Правой набережной.

- Бюджет за это будет платить? - удивилась Волова.

- Там смешанная форма собственности. Будет также привлечение средств по гранту - это сейчас очень доступный вариант.

- Вы еще говорили, что на форуме решится судьба немецкого кладбища на улице Дмитрия Донского, - напомнила Волова. - Какие-то решения уже есть?

- Обсуждалась судьба не немецкого кладбища, а территории, находящейся за этим кладбищем, то есть от Детской областной больницы и дальше в сторону Правой набережной. Вся эта зона подлежит реновации. Повторю, что там будет микс: и ресторанчики, и апарты, и улица мастерских. Сейчас готовится проект организации движения и планировки территории, - ответила Наталья Сибирева.

ОСТРАЯ СИТУАЦИЯ НА СУЗДАЛЬСКОЙ

Вице-губернатор также рассказала, какая судьба ждет зеленую зону в районе улиц Суздальской и Стрелецкой, оказавшуюся в руках депутатов горсовета и получившую народное название «Суздальский лес». По ее словам, эта территория от рук застройщиков серьезно не пострадает.

- Правительство Калининградской области нигде и никогда не говорило о том, что ни одного дерева на данной территории не останется, - заявила Сибирева. - К сожалению, те комментарии, которые мы давали, остаются без внимания. Для зоны в районе Суздальской и Стрелецкой будет разработан проект планировки, который включит в себя сохранение по максимуму существующих зеленых насаждений, организацию общественной и парковой зоны, а также создание социальной инфраструктуры. Я не знаю, почему у всех сложилось мнение, что там все вырубят и все застроят.

- Здесь можно соблюсти хороший баланс, - продолжила вице-премьер. - В районе «Суздальского леса» достаточно сложный ландшафт - «волнообразная» территория. Раньше там было стрельбище, даже на деревьях следы от пуль остались. Сами застройщики заинтересованы в том, чтобы комфортно дышалось и сохранялись деревья. Им тогда не придется тратить деньги на благоустройство территории в части высадки зеленых насаждений.

Наталья Сибирева выразила уверенность, что эта территория останется зеленой и благоустроенной:

- Мы внимательно изучим эту территорию вместе с людьми, которые там живут. Обязательно услышим их мнение и поймем, что бы им хотелось видеть на этой земле. Кто-то уже говорил, что хочет парковую аллею по примеру нашего Центрального района. Кто-то писал мне в Инстаграм, что хочет, чтобы был построен большой спортивный комплекс. Словом, будет открытая дискуссия.

Наталья Сибирева.

ВАРНИКЕНСКИЙ ЛЕС ОСТАЕТСЯ ЛЕСОМ

Еще один вопрос, касающийся зеленых насаждений, у калининградцев возник по поводу застройки в районе перекрестка улиц Комсомольской и Чайковского (напротив магазина «Кооператор»). Наталья Сибирева рассказала, что в результате переговоров с собственником земельного участка часть деревьев удалось спасти.

- Там написали, что 67 деревьев вырубят, - напомнила ведущая Елена Волова.

- У нас любят большие цифры и громкие слова, - начала отвечать. - Эта цифра прозвучала везде в средствах массовой информации. Только нужно понимать, что это 67 деревьев начиная от 8 сантиметров в диаметре. Зачастую мы с вами говорим о кустарниках.

По словам Натальи Сибиревой, застройщик должен был вырубить две большие липы из девяти, но оба приговоренных к сносу дерева уже решено сохранить. Кроме того, из двух кленов один удалось сохранить, а туи, подлежащие вырубке, пересадят.

А вот участок Варникенского леса между поселками Отрадное и Лесное под Светлогорском, как отметила Сибирева, сберечь удалось практически полностью.

- Почти 14 гектаров земли переводится сейчас в зону городских лесов. Эта часть была отрезана от земельного участка, который предполагался под инвестпроект, и лес таким образом остается лесом. Статус остальной территории мы сейчас пересмотрим, чтобы решить, какую территорию еще можно и нужно отнести к зоне городских лесов.

ВЫСОТКА И ДОЛЬЩИКИ

Зелеными зонами разговор не ограничился. Ведущая Елена Волова поинтересовалась у вице-премьера, как получилось, что на месте снесенной 8-квартирной двухэтажки на улице Воздушной вдруг выросла высотка. По словам Натальи Сибиревой, этажность нового здания снизить не удалось по объективным причинам.

- Конечно, я помню этот объект, - ответила вице-премьер. - Мы приезжали на эту территорию совместно с прокурором города. По поводу этажности было представление прокуратуры в адрес ООО «Модуль», и у нас была попытка снизить этажность дома. Однако там есть участники долевого строительства, а мы с вами знаем, что федеральным законодательством запрещено действовать против участников долевого строительства.

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