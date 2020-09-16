Банк «Открытие» и УК «Открытие» запустили комплексную программу с повышенной ставкой по сберегательным продуктам при оформлении их вместе с ПИФ

Банк «Открытие» совместно с управляющей компанией «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустил комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка» при оформлении их вместе с ПИФ.

Повышенная ставка предлагается клиенту при одновременном размещении половины средств в паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие», второй половины — во вклад или на накопительный счет «Моя копилка».

В продуктовой линейке управляющей компании «Открытие» представлены паевые инвестиционные фонды, каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Широкий выбор ПИФ позволяет клиентам подобрать фонды, которые максимально соответствуют их финансовым возможностям и имеют оптимальное соотношение доходности и риска, в зависимости от конкретных инвестиционных целей.

Банк «Открытие» предлагает большой набор комплексных сберегательных инструментов, которые не только обеспечивают сбалансированное размещение средств клиентов на банковских и небанковских сберегательных инструментах, но и обеспечивают надбавку по вкладам до 2% годовых к существующим ставкам.

Оформить комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка» совместно с ПИФ и уточнить условия программы можно в отделениях банка «Открытие».

Справочно:

Владельцам паевых инвестиционных фондов доступен ряд налоговых льгот. Так, доходы, возникающие в процессе управления ПИФом, не подлежат налогообложению. Налогом облагается только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая.

Если владеть паями фондов более трех лет, налог с дохода от его продажи не будет взиматься в пределах 3 млн рублей за каждый год владения. Таким образом, пайщику придется платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций в паевые фонды превысит 9 млн рублей за три года.

При обмене паев одного фонда на паи другого фонда срок владения не прерывается. Это значит, что можно менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу.

Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

«Комплексная программа сбережений универсальна и подойдет как консервативным вкладчикам, так и тем, кто хочет попробовать свои силы в инвестициях на фондовом рынке. Такой подход позволяет нам предложить максимально эффективные финансовые решения нашим клиентам в любой рыночной ситуации».

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«По мере снижения доходности классических депозитов интерес к комплексным сберегательным продуктам возрастает. Такие продукты позволяют нашим клиентам увеличить отдачу от вложенных средств, а также приобрести опыт инвестирования с минимальным риском и при отсутствии специальных знаний в этой области».

СПРАВКА

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сведения о приросте расчетнои стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетнои стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитаннои исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ПАО Банк «ФК Открытие»