«Моем парты через каждые два урока»: Как в школах Калининграда противостоят коронавирусу

Во время уроков ученикам теперь запрещено покидать помещение школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели оглянуться – половина сентября пролетела. А в родительских чатах не утихают разговоры об отсутствии в школах учителей и точного расписания, о бесплатном питании и соблюдении санитарных требований в связи с коронавирусом. На самые категоричные заявления возбужденных мам и пап отвечают специалисты регионального Роспотребнадзора, представители оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19 и сотрудники министерства образования.

Почему термометрия обязательна?

Некоторые родители против обязательной термометрии в школах, полагая что это - «медицинское вмешательство», которое возможно только с добровольного согласия пациента. В Роспотребнадзоре на это ответили так.

- Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится для профилактики. Это требование установлено постановлением главного санитарного врача России. Документ прошел правовую экспертизу и регистрацию в российском минюсте. Теперь это требование законодательства и, соответственно, - условие посещения школы, обязательное для исполнения на территории всей страны. До 1 января 2021 года все лица на входе в здание школы подлежат термометрии. Это правило поможет выявлять учащихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска заражения других. А вот уже врачу при осмотре понадобится согласие на медицинское вмешательство.

Если у школьника температура…

- Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей), - поясняют в Роспотребнадзоре. - С момента выявления заболевшего школа в течение 2 часов должна уведомить об этом нас.

Неспроста в каждой школе, помимо медпункта, организован изолятор. Именно в этом помещении заболевший ребенок должен находится до приезда или родителей, или бригады «Скорой».

Если у школьника коронавирус…

В региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией разъяснили, каков порядок действий при выявлении инфекции у педагога или ученика.

- Если COVID-19 подтвердился у учащегося, его госпитализируют. Проверяют все контакты, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Например, помещение, в котором учился заболевший, дезинфицируют, весь класс переводят на двухнедельный дистант, за всеми учащимися устанавливают медицинское наблюдение. В случае выявления симптомов их также помещают в стационар, берут анализы. Через 14 дней здоровые ученики возвращаются к учебному процессу в обычном режиме.

Если у педагога коронавирус…

Если коронавирусная инфекция выявляется у педагога, который преподает в школе, за классом устанавливается медицинское наблюдение.

- Класс на дистант не переводится, администрация школы меняет преподавателя, - сообщили в оперштабе. – На самоизоляцию направляются те учителя, кто был в контакте с заболевшим коллегой, за ними устанавливается медицинское наблюдение.

Что «внушают» классные?

Классные руководители не устают напоминать родителям новые правила безопасности. Перед школой нужно обязательно измерять температуру ребенку и всем членам семьи, вести семейный журнал здоровья. Даже если школьник жалуется просто на боли в горле, оставляйте его дома и обратитесь к врачу. Учителя разъясняют также, что, если ребенок пропустил один день занятий в школе НЕ по болезни, требуется получить справку об эпидокружении в поликлинике по месту прикрепления. Если ребенок болел, то без справки, подтверждающей, что он – здоров, в школу вход воспрещен. Еще одно из требований – во время уроков ученикам запрещено покидать помещение школы.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

«Классный» санврач

Моя дочь-восьмиклассница, на днях была дежурной по классу. Вот ее впечатления.

- В классе решено, помимо старосты и двух дежурных, ввести «должность» санитарного врача. Скорее, это будет девушка. Пока не выбрали. Она будет следить за наличием сменной обуви, за тщательной обработкой рук дезсредством, за тем, чтобы верхнюю одежду не приносили в класс, за проветриванием помещения, за обработкой рабочих поверхностей в классе. Дежурные обязаны контролировать общий порядок в кабинете, а также после каждых двух уроков обрабатывать поверхности парт, стульев, подоконников.

- Времени хватает на обработку?

- Вполне, - уверенно говорит ученица. – Перемены ведь длинные из-за завтраков и обедов в столовой.

Спасает ли все это от заболеваний? Ежедневно в классе от трех до пяти человек отсутствуют по причине болезни. К счастью, не из-за коронавируса.