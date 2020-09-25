Новый поворот в «деле врачей»: Елена Белая впервые озвучила свою версию гибели младенца

Вчерашние показания своей коллеги Белая назвала "гнусной ложью". Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 25 сентября, в Калининградском областном суде состоялось очередное заседание по «делу врачей». Напомним, бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

Теперь слово берет защита. Заседание началось с выступления самой Елены Белой, которая дала пояснения после показаний бывшей заведующей отделения новорожденных роддома № 4 Татьяны Косаревой. Вчера Косарева рассказала в суде свою версию трагедии: заявила, что Белая стояла у двери, держала ручку, чтобы никто не вошел, а Сушкевич взяла ампулу магния и быстро ввела все содержимое в пупочный катетер. Примерно через две минуты ребенок умер.

- Все, что вчера произнесла Косарева – гнусная ложь, - на первых секундах своего выступления заявила Белая. На что получила первое замечание от судьи Сергея Капранова - нельзя давать оценку фактам, изложенным в ходе судебного процесса.

- Произносится одна и та же речь, с одними и теми же прилагательными, характеризующими меня, - уже е могла остановиться Белая.

В пятницу Белая впервые озвучила свою версию того, что происходило в палате интенсивного наблюдения за новорожденными 6 ноября 2018 года. По ее словам, в ПИНе, действительно были Татьяна Косарева и Элина Сушкевич. Белая, оказавшись в палате, стала свидетелем того, как Сушкевич брала анализ крови у ребенка, а затем последовала остановка сердца. Запищал монитор.

- Сушкевич, находясь справа от кювеза, начала делать ребенку непрямой массаж сердца и дала указание Косаревой вводить ребенку адреналин, - заявила Белая.

Белая призналась суду, что не может однозначно утверждать, что именно Косарева вводила ребенку. Но реанимационные действия никакого результата не принесли, ребенок умер.

Прокомментировала Белая и то «зловещее» совещание в ординаторской, в котором якобы она с Сушкевич в присутствии Соколовой (Татьяна Соколова – заведующая родильного отделения роддома № 4) и Косаревой обсуждала способ убийства новорожденного.

- Я спросила у Сушкевич: «Как прогнозы?», - рассказала Белая. - Она сказала, что плохие: либо смерть, либо инвалидность. Я спросила Сушкевич, как нивелировать его состояние. Сушкевич сказала, что надо было еще в родзале предпринимать какие-то действия. Во время родов если капать магния сульфат матери, снижается риск развития ДЦП у ребенка. Но это надо было делать еще в родзале. У меня не было целей и мотивов желать смерти новорожденному Ахмедову. Мы боролись все, за исключением заведующих - одной и второй (речь идет о Татьяне Соколовой и Татьяне Косаревой).

Белая заявила суду, что никаких документов для участия в конкурсе на пост главного врача роддома № 4 она не готовила.

- Было очень много работы, роддом большой, женские консультации переводили в бережливые технологии, - рассказала Белая. – Я хотела быть хорошим специалистом.

- Фактически версия о введении магния звучит только из уст Косаревой, - прокомментировал адвокат Камиль Бабасов. - Показания Косаревой и Соколовой – двух основных свидетелей – сильно расходятся, что ставит их под сомнение. У нас заявлены ряд специалистов самой высокой квалификации, которые оценят то состояние погибшего ребенка и то, как его лечили. Кроме того, мы собираемся исследовать ряд материалов дела, которые сторона обвинения не исследовала. Причиной этому, видимо, является то, что эти материалы содержат сведения, которые опровергают их доводы. Так в материалах следствия содержится экспертиза, которая не была оглашена и в которой значится, что ребенок погиб вследствие болезни гиалиновых мембран и ДВС-синдрома.

Заседания продолжатся 1 и 2 октября. «Комсомолка» будет следить за ходом этого громкого и очень нервного дела.