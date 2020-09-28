«Не дороже жизни людей»: пустят ли в Янтарный поезда после ДТП с 6 погибшими

Запуск электричек в Янтарный обсуждается уже несколько лет, но пока никаких подвижек не было. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страшное воскресное ДТП на трассе Калининград – Янтарный, в котором погибли 6 человек, вновь вызвало разговоры о необходимости восстановления железнодорожного сообщения с популярным приморским городком. Железная дорога могла бы принять на себя и пассажирские, и грузовые перевозки.

В понедельник проблему обсудили с главой Янтарного Алексеем Заливатским в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Я этой темой занимался три года назад очень активно. Пытался достучаться до железнодорожников, даже пару совещаний собирали ради меня на уровне правительства. Но в итоге это ничего не дало, – говорит Заливатский. - РЖД интересны только грузоперевозки, они об этом открыто говорят, говорят, что экономика с пассажирами их не устраивает. Но при этом мы понимаем, что речь идет о жизни людей. И произошедшая трагедия в очередной раз это показала.

Глава Янтарного отметил, что после трагедии намерен еще раз выйти на РЖД «с требованием, с просьбой построить этот участок дороги»:

- Основная проблема, которую озвучивают железнодорожники, в том, что стандарты все поменялись и нельзя просто использовать существующую насыпь (железную дорогу от Светлогорска до Янтарного, формально закрыли в 2013 году - Ред.). Нельзя просто сверху положить железнодорожное полотно и пустить поезда. По факту, они говорят, надо строить новую железную дорогу. А это, наверное, дорого. Но не дороже людей, которые погибли.

По словам Алексея Заливатского, на прошедших совещаниях представители РЖД начинали говорить о тратах в 1 миллиард рублей, а закончили суммой в 3,5 раза больше.

Как пишет РБК, в ноябре 2019 года замминистра транспорта РФ Владимир Токарев заявил, что восстанавливать железнодорожные пути в Янтарный не планируется и в комплексном плане РЖД по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры этого объекта нет.

Оперативно пресс-служба КЖД отказалась давать комментарии и попросила письменный запрос. Что ж, мы обязательно расскажем, что ответили «Комсомолке». Ну а пока вспомним, что дизель до Янтарного через Светлогорск ходил до 1998 года. Тогда заговорили о нерентабельности этого сообщения и дорогу прикрыли, следующие годы ее усердно разбирали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пишут губернатору

Жители региона начали активно просить губернатора восстановить железнодорожное сообщение между Калининградом и Янтарным. Обращения сыплются к главе области в Инстаграме. Калининградцы говорят, что железная дорога многим упростила бы жизнь.

«Антон Андреевич, помогите нам, только вы можете повлиять на РЖД, чтобы с Янтарным восстановили железнодорожное сообщение», - пишет жительница Янтарного Людмила Высоцкая.

«Поддерживаю двумя руками. Добраться до столь замечательного курортного городка без авто невозможно и, как показывает практика, небезопасно», - такие комментарии появились под обращением.

Действительно, учитывая рост туристического потока, широченные пляжи и перспективы развития Янтарного, железная дорога к курорту нужна как воздух.