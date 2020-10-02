5 наивных вопросов о бесплатном горячем питании в школах Калининграда

Для учащихся первой смены предлагается усиленный завтрак, для приходящих за знаниями во вторую смену – обед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1.Кто получает бесплатное горячее питание?

Бесплатным горячим питанием сегодня обеспечено более 70 тысяч школьников. Из них 50,5 тысячи – учащиеся начальных школ, 15 тысяч – ученики 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 5 тысяч – дети с ограниченными возможностями здоровья. Такие данные приводят в региональном министерстве образования.

2. Чем кормят?

Для учащихся первой смены во вторую или третью перемены предлагается усиленный завтрак, для приходящих за знаниями во вторую смену – обед. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают двухразовое питание. Ребятам, обучающимся на дому, полагается сухой паек один раз в месяц.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время недавнего контрольного выезда в школу № 31 Калининграда рассказала о том, что такое «усиленный завтрак»:

- Мы (после обсуждения с родителями, корректировки единого меню для всех школ – Ред.) добавили в меню больше белковой пищи (котлеты, сосиски, гуляш), и по калориям завтрак стал соответствовать полноценному обеду.

К слову, во время визита министра школьникам на завтрак предлагали плов с говядиной, чай, овощи, фрукты.

3. Во сколько оценивается горячее питание для школьника?

Стоимость питания для одного обучающегося в день такова: - 69,45 рублей для учеников 1-4 классов; - 74,83 рублей для учеников 5-11 классов; - 130,9 рублей для детей с ОВЗ (1-4 классы); - 149,66 рублей для детей с ОВЗ (5-11 классы).

4. Кто готовит пищу?

По данным мэрии Калининграда, в школах областного центра сегодня работают 17 организаторов питания. В общей сложности действуют 37 столовых с полным циклом приготовления пищи, 8 - доготовочных и 5 буфетов-раздаточных, в которых разогревают первые и вторые блюда.

- Почти 5 миллионов рублей направлено из городского бюджета и организаторами питания на то, чтобы в школах Калининграда было достаточное количество посуды, оборудования и инвентаря, - отметил мэр Калининграда Алексей Силанов.

Характеризуя состояние пищеблоков в школьных столовых в других муниципалитетах области, губернатор Калининградской области заверил, что модернизация пищеблоков будет вестись параллельно с запуском бесплатного горячего питания в школах. По словам Антона Алиханова, ремонт школьных пищеблоков должен завершиться в 2021 году.

5. О чем чиновники просят родителей?

Накануне начала учебного года министр образования, встречаясь с родителями первоклассников, обратилась к папам и мамам школьников:

- Мы просим вас поддержать и объяснить ребенку, что такое здоровое питание. Если он до этого момента в своем рационе использовал другие продукты или блюда, по крайней мере, привить какую-то терпимость, понимание, потому что с этим все равно надо жить, - сказала Светлана Трусенева.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Контролируют обеспечение школьников качественным горячим питанием Управление Роспотребнадзора по Калининградской области и региональное министерство образования. Организацию контроля качества и безопасности поставляемых продуктов обеспечивает ГИС «Меркурий» (автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ).

Задать вопросы по поводу обеспечения горячим питанием в школах Калининграда по телефонам:

- горячая линия комитета по образованию администрации Калининграда - 92-40-21, 92-40-29.

- горячая линия министерства образования Калининградской области - +7 (4012) 59-29-62.

- Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам организации бесплатного школьного питания - 8 800 555 49 43 (принимают звонки до 5 октября)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На обеспечение школьников региона бесплатным питанием выделены средства:

- из федерального бюджета - 177,7 миллиона рублей

- из областного бюджета - 106,4 миллиона рублей.

ГЛАС НАРОДА

Родители учеников - о бесплатных обедах

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- Классно! С учетом того, что шаурма стоит 140 «рэ», на булочку с чаем хватит, классный школьный обед, - ерничает пользователь соцсетей, узнав, что стоимость горячего питания оценена почти в 70 рублей.

- Видимо, кто-то не в курсе, какая наценка на шаурму? Ее себестоимость 35-45 рублей, - тут же поясняет второй комментатор.

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- В школе сделали бесплатное питание, но то, что обещали, не соответствует тому, что ребенок вчера ел. Это как понять? Обещали полноценный завтрак: мясное+гарнир+салат+напиток, а в реальности получили: каша+чай…

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- Моя привереда: что дома, что в кафе, что в гостях, что в школьной столовой. Пришла сегодня и говорит, что на обед был рис и рыбная котлета. Ни то, ни другое она ест. Осталась голодная. Жаль, что у ребенка нет выбора.

- Уважаемая! – пишет в ответ папа с активной жизненной позицией. – Дареному коню в зубы не смотрят. Учите дочь есть то, что предлагают. Уж поверьте, нормально в наших школах кормят детей. Вы не знаете, как бывает в других городах!

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- Мой сын учится в третьем классе, - делится еще одна мама. – Дома он приучен плотно завтракать. За час до выхода в школу – или тарелка супа, либо второе. Обязательно чай. И идет учиться во вторую смену. К концу второго урока он не голоден. Но учитель считает, что нечего отрываться от коллектива: весь класс идет в столовую за бесплатным обедом! Сын из-за уважения к учителю пошел в столовую. И что? Переел. Плохо ему было. Вот к чему это насилие едой? Но вроде разобрались. Он с классом идет, но без обязательств, что все должен съесть! Хочешь – ешь, не хочешь – не надо. А еще ребенок страдает, что компот в столовой не сладкий!

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- Мой сын с друзьями ушли из столовой с кусками хлеба. Собирались подкрепиться на переменах. Учитель увидела и так сильно их отругала, мол, нельзя из столовой ничего в класс приносить! Вроде как из-за коронавирусной инфекции. Хотя при чем тут это?