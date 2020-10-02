Банк «Открытие» провел бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Бизнес-шоу собрало на своей площадке экспертов российских и зарубежных компаний-лидеров digital-индустрии, маркетологов, специалистов в области управления репутацией. На конкретных примерах они рассказали и показали, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.

Открывая форум, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова обозначила основные тренды цифровизации бизнеса и рассказала о мощном влиянии на эти процессы пандемии коронавируса. «2020 год полностью изменил привычный ход вещей и дал старт новой реальности. Все активности, работа, да и почти вся жизнь перенеслась в online. Цифровизация стала необходимой средой для каждого бизнеса, чтобы выжить и продолжить развиваться. На наших глазах происходит настоящая цифровая революция. И здесь выбор за нами – не принимать и остановиться или предпринимать и действовать! Наш ответ – предпринимать!» - сказала Надия Черкасова.

Она отметила, что многие предприниматели успешно перестроили или даже создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, в любой ситуации есть решения для развития своего дела.

Надия Черкасова представила индекс цифровизации малого и среднего бизнеса и рассказала о главных цифровых драйверах развития предпринимательства.

Первым и ключевым драйвером является развитие каналов передачи и хранения информации в бизнесе. В качестве примера Черкасова отметила опыт московского бизнесмена, владельца «Шахматной школы №1» Сергея Жвакина. Он перевел своих учеников в режим онлайн по всей стране, достиг роста на 25% и начал развивать новое направление бизнеса – франчайзинг.

Второй важный драйвер - интеграция цифровых технологий в бизнес–процессы. Надия Черкасова рассказала об успешном опыте руководителя центра нейропсихологии «Нейрофитнес» Вячеслава Лебедева, который во время локдауна в течение всего двух недель трансформировал свой бизнес и адаптировал технологию нейрокоррекции для детей под новый онлайн-формат.

Третий драйвер – использование интернета в продажах, в том числе в тех сферах, где традиционно действовали только оффлайновые методы. Например, в индустрии развлечений. В частности, во время карантина сооснователь иммерсивного театра «Москва 2048» Станислав Акимов вместе с партнерами решил не закрывать театр, сохранить команду и вместо традиционных спектаклей запустить онлайн-квесты и другие спецпректы. Теперь потенциал их бизнеса не зависит от санитарных ограничений.

Надия Черкасова отметила важность площадок и сообществ предпринимателей, где есть возможность обменяться опытом, обсудить проблемы, получить новые полезные знания. Банк «Открытие» предоставляет такую площадку на форуме «Цифровая эволюция бизнеса» и объединяет предпринимателей в сообщество непринимателей - тех, кто не принимает барьеров и ограничений, развивая свой бизнес в любых обстоятельствах.

СЕО компании «Культура инноваций» Елена Черникова рассказала о том, почему не надо бояться перемен, а инновационный, креативный подход к бизнесу с проверкой гипотез и экспериментами в современном мире эффективнее, чем классический индустриальный, где нет права на ошибку.

Как дизайн продуктов и сайтов влияет на продажи и как меняется взаимодействие бизнеса с дизайнерами, рассказал дизайн-директор дизайн-лаборатории PINKMAN Даня Плютенко.

О том, как новая бизнес-стратегия изменила позиционирование компании «Таможенная карта» (входит в группу ПАО Банк «ФК Открытие») участники форума узнали от руководителя корпоративных отношений и маркетинга ООО «Таможенная карта» Елена Никанина.

Директор по продвижению продуктов ВКонтакте Наталья Якунина рассказала и на конкретных кейсах с участием реальных предпринимателей показала, как работает продвижение бизнеса в социальных сетях.

С принципами и инструментами продвижения бизнеса через Instagram и Facebook аудиторию форума познакомила менеджер по развитию продукта Aitarget One Татьяна Субботина.

Руководитель интернет-магазина Gulliver Гурам Китиашвили рассказал об опыте развития электронных продаж своей компании через Аli Express.

Директор по маркетингу бизнеса Tik Tok в Восточной Европе Светлана Бутянова и сооснователь и директор по маркетингу компании «Кухня на районе» Кирилл Родин поделились опытом продвижения компании через анимационные ролики на корпоративном аккаунте в модном видеосервисе.

Один из ведущих российских экспертов в области управления репутацией в сети, соучредитель Sidorin Lab и ряда других компаний Никита Прохоров предложил участникам форума испытать на себе конкретные правила продвижения персонального бренда в сети, а также рассказал, как лучше сделать презентационное видео бизнеса и показать целевой аудитории собственные экспертные способности.

Менеджер по развитию клиентов Яндекс Анна Краснова и ведущий менеджер по развитию клиентов Яндекса Павел Тюкульмин на примере кейсов Пулковской логистической компании и компании «Готовим на огне» рассказали и показали, как работают цифровые инструменты рекламного привлечения клиентов бизнеса.

О принципах автоматизации маркетинга с помощью программных роботов и продаж через автоворонки рассказала вице-президент по обучению и маркетингу бренда GetResponce Юлия Ракова.

Модератором форума выступил управляющий директор Департамента цифрового бизнеса юридических лиц банка «Открытие» Валентин Окунев.

Полная онлайн-трансляция форума доступна по ссылке.

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