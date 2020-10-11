Во дворе гимназии Зеленоградска мужчина набросился на маленькую девочку и поцеловал в губы

Произошедшее попало в объектив камер наружного наблюдения. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Инцидент произошел утром 9 октября во дворе гимназии «Вектор» города Зеленоградска Калининградской области. На записи с камер наружного наблюдения видно, как незнакомец подходит к двум маленьким девочкам, хватает и обнимает одну из них, потом целует в губы и быстро уходит.

Правоохранительные органы уже отреагировали на произошедшее.

- Личность мужчины установлена, проводится проверка, - сообщила «Комсомолке» помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко,.

В комментариях к видео в соцсетях жители Зеленоградска пожаловались, что территория гимназии не защищена от появления посторонних.

«В принципе, он мог ребенка взять утащить, там дальше развалины есть. Безопасность нулевая», - пишут горожане.

Напомним, 9 сентября на улице подполковника Емельянова в поселке Борисово под Калининградом 42-летний рецидивист изнасиловал 15-летнюю школьницу. Преступник был оперативно задержан.