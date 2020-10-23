Силанов ушел, Кропоткин стал главой, Дятлова возглавила администрацию Калининграда

Андрей Кропоткин избран главой города, Елена Дятлова стала врио сити-менеджера. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу депутаты горсовета Калининграда собрались на внеочередное заседание и проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Алексея Силанова. Накануне градоначальник написал заявление по собственному желанию «в связи с изменением схемы управления городом».

Напомним, 23 октября вступили в силу изменения в Устав Калининграда, фактически вводящие двухуровневую систему управления. Всем городским хозяйством теперь будет управлять глава администрации, назначаемый по конкурсу, а глава Калининграда будет избираться из состава депутатов и исполнять полномочия председателя горсовета. С апреля 2018 года функции главы города и главы администрации исполнял Алексей Силанов.

- Алексей Николаевич, вы скажете что-нибудь? - спросил его председатель горсовета Андрей Кропоткин.

- Да. На самом деле сегодня вступил в силу изменения в Устав, поэтому я счел необходимым отправить в горсовет заявление об отставке по собственному желанию. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо, - сказал он.

Силанов поблагодарил депутатов за совместную работу, отметив, что за два с половиной года «мы вместе сделали очень многое.

- Мы успешно провели ЧМ по футболу и были признаны оргкомитетом одним из самых лучших городов, которые принимали матчи чемпионата. В принципе, мы выполнили все взятые на себя обязательства по федеральным программам, будь то строительство улично-дорожной сети, социальных объектов, благоустройство общественных территорий. Сложилась команда людей, которая переживает за город, ведь мы здесь жили, живем и будем жить. Всем большое спасибо за совместную работу, я думаю, у нас еще будет много возможностей работать вместе над различными вопросами, связанными, в том числе, с развитием нашего любимого города, - сказал Алексей Силанов. Как стало известно «Комсомолке», Силанов в скором времени может перейти на работу в региональное правительство и стать вице-премьером.

Вторым вопрос повестки заседания стало избрание нового главы города из числа депутатов. Фракция «Единой России» предложила на этот пост председателя горсовета Андрея Кропоткина, вторым кандидатом стал депутат от ЛДПР Артем Суханов. В ходе тайного голосования Кропоткин получил 21 голос и был избран главой Калининграда. Его заместителем стал Андрей Шумилин.

Администрацию города, пусть и с приставкой врио, возглавила первый замглавы администрации Елена Дятлова. Она будет исполнять обязанности сити-менеджера до проведения конкурса на этот пост. Он состоится 16 ноября, документы от желающих возглавить администрацию принимаются с 26 октября по 9 ноября.

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