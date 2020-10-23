В Польше во время съемок телепередачи нашли советский бомбардировщик и останки членов экипажа

Место падения бомбардировщика обнаружили возле Бранево. Фото: Fokus.TV

НЕ ВЕРНУЛСЯ С БОЕВОГО ЗАДАНИЯ

Польские поисковики обнаружили в лесном массиве юго-западнее города Бранево место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, не вернувшегося с боевого задания 8 марта 1945 года. Самолет был найден во время съемок телепередачи «Misja Skarb» для канала «FOKUS TV». Судя по видео, опубликованному 21 октября, один из местных жителей привел телевизионщиков в лес к воронке, залитой водой. Он рассказал, что ранее находил рядом с ней фрагменты, похожие на детали самолета. Поисковики решили обследовать воронку специальным оборудованием. Глубинный металлоискатель показал крупные металлические предметы под двухметровой толщей земли. Раскопав это место экскаватором, поисковики наткнулись на множество алюминиевых фрагментов, среди которых были: лопасть самолета, три пулемета, двигатель, а также личные вещи, вооружение летчиков (револьвер системы Нагана и автомат ППШ), обрывки амуниции и костные останки.

Польские поисковики достают детали самолета. Фото: Fokus.TV

Калининградским поисковикам из отряда «Совесть», а также историкам и экспертам из других регионов России, удалось связаться с польской стороной, выяснить точные координаты места падения бомбардировщика и помочь коллегам установить имена погибших летчиков. Поляки также уточнили, что пока им удалось найти останки одного человека, его парашют, свидетельство о рождении и наградные документы на медаль «За оборону Сталинграда», а также парашют другого члена экипажа. Также они добавили, что на деталях самолета хорошо читается номер мотора 42-5961.

- Судя по архивным данным, бомбардировщик Пе-2 №14/335 с моторами №42-5961 и 42-5971 был выпущен с завода №22 в Казани 13 июня 1944 года, - рассказывает руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов. - Согласно донесению №023 от 11 марта 1945 года, этот самолет не вернулся с боевого задания 8 марта 1945 года.

Деталь самолета. Фото: Польские поисковики

ЛЕТЕЛИ НА ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ, НО «ПРОСКОЧИЛИ»

По данным журнала боевых действий 6-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии, 8 марта пять экипажей 134-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка не вернулись на аэродром. Под первым номером в списке потерь значился экипаж гвардии младшего лейтенанта Андрея Ивановича Косолапова, вместе с которым были штурман гвардии младший лейтенант Николай Трофимович Чапурин и стрелок-радист гвардии сержант Владимир Гаврилович Хрипач. Именно их самолет и был найден под Бранево.

Интересно, что целями летчиков был вовсе не Браунсберг (немецкое название города Бранево – Ред.), а Хайлигенбайль (сегодня Мамоново – Ред.), где, по данным советской разведки, находился штаб армейской группы «Норд»; порт Розенберг (пригород Мамоново – Ред.), а также населенный пункт Бладиау (Пятидорожное – Ред.).

"Вторая группа, ввиду сильного противодействия истребительной авиации противника, на боевом курсе проскочила основную цель Хайлигенбайль, - говорится в документе, - и в 14:03 с горизонтального полета и высоты 4200 метров бомбардировала город Браунсберг".

Герои-летчики Андрей Косолапов и Николай Чапурин. Фото: Архив автора

УПАЛ НА СВОИ ПОЗИЦИИ

Группу советских бомбардировщиков, «проскочивших» Хайлигенбайль, атаковали сразу 18 истребителей «Фокке Вульф – 190» и «Мессершмитт – 109». Из них стрелкам-радистам удалось сбить два «ФВ-190». Однако вражеские самолеты, заходившие «клещами» с обоих флангов и сверху на группу «Пешек», подожгли машину Косолапова.

"В результате атак истребителей противника, самолет был подожжен и тянул на свою территорию, впоследствии перешел на беспорядочное падение и врезался в землю на нашей территории. Самолет сгорел, экипаж погиб", - говорится об экипаже Косолапова в дивизионном журнале боевых действий.

Элемент двигателя бомбардировщика. Фото: Польские поисковики

Известно также, что самолет Косолапова, Хрипача и Чапурина упал в районе огневых позиций 338-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии. Польские поисковики отмечали, что нашли в районе падения бомбардировщика миномет.

На данный момент ведутся поиски родственников членов экипажа, и уже есть первые результаты. Поисковику Геннадию Полубедову удалось разыскать родных стрелка-радиста Хрипача, проживающих в Белоруссии (к слову, поляки нашли останки и документы именно Хрипача). Известно также, что гвардии лейтенант Николай Чапурин призывался из поселка Каркино Чапаевского района Казахской ССР, а гвардии младший лейтенант Андрей Косолапов – уроженец деревни Светлая Яшкинского района Новосибирской области. Поиски их родни продолжаются.

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