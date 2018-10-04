Сбиты под Бладиау: Под Калининградом обнаружили обломки сразу двух советских самолетов

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-04T11:42:15+03:00

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Осень этого года стала временем сенсационных находок калининградских поисковиков из отряда «Совесть». В начале сентября недалеко от поселка Пятидорожное Багратионовского района было обнаружено место падения советского самолета ИЛ-2, а буквально через неделю примерно в 200 метрах оттуда нашли обломки другого такого же штурмовика. Позже удалось выяснить, что оба они были сбиты в середине марта 1945 года.

Сбитые дважды

Что касается первого экипажа, то личности летчиков удалось установить довольно быстро, по номеру самолета (5807), выбитому на одном из найденных на месте падения лючков. За штурвалом был младший лейтенант Николай Гальченко, а на месте воздушного стрелка – младший сержант Шота Чубинидзе.

Боевой путь Гальченко начался с Советско-Японской войны. В частности, медаль «За боевые заслуги» он получил еще в 1939 году. А вот в Восточной Пруссии Гальченко начал воевать с декабря 1944 года. Отличился он в середине января 1945 года в районе Гумбиннена (сегодня город Гусев). За 16 января Гальченко в составе шестерки ИЛов уничтожил две машины с военным грузом, десяток солдат противника и поджег цистерну с горючим, умело уходя от огня зениток и подавляя вражеские огневые точки. 18 января Гальченко уже штурмовал подтянувшиеся немецкие резервы. Он снова поджег цистерну с горючим, уничтожил склад боеприпасов, а также рассеял, частично уничтожив, роту гитлеровцев. 19 января экипаж Гальченко атаковал скопление войск недалеко от поселка Штаннайчен (сегодня поселок Фурманово Гусевского района, в наградных документах поселок ошибочно указан как Штайндшен). За 6 заходов штурмовик Гальченко уничтожил 2 автомашины с военным грузом, 15 солдат и офицеров, а также подавил огонь батареи зениток. За эти подвиги Гальченко приставили к награде орденом Отечественной войны II степени.

Лючок с номером, по которому удалось опознать экипаж Гальченко и Чубинидзе.Фото: Иван МАРКОВ

В начале февраля экипаж Гальченко и Чубинидзе постигла первая неудача. В районе Фридланда (сегодня город Правдинск) самолет был подбит зенитной артиллерией противника, однако пилоту удалось совершить аварийную посадку на замерзшем болоте Целау. Несмотря на то, что штурмовик был разбит, летчики живыми и здоровыми добрались до своей части, расквартированной в Гердауене (сегодня поселок Железнодорожный). К слову, самолет долгие годы стоял на болоте практически нетронутым, правда, сегодня от него осталась только бронекапсула, так как охотники за металлом и артефактами успели растащить его детали.

Последний боевой вылет Гальченко и Чубинидзе совершили 18 марта 1945-го.

Мясорубка под Бладиау

О том, насколько страшным был бой, поисковики имеют довольно четкое представление.

- На этом участке предположительно действовали 88-миллиметровые зенитки, а это очень грозное оружие, у которого очень большой разлет осколков, - рассказывает поисковик Александр Зайцев. – В донесениях указано, что почти все штурмовики в этом районе были сбиты крупным калибром.

- Дело в том, что самолеты, скорее всего, летели на низкой высоте, примерно 200-300 метров, поэтому катапультироваться летчики чисто физически не могли, - добавляет руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов. – Бронекорпус на такой высоте уже не может спасти летчиков от прямого попадания. Кроме того, этот рубеж занимала парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг», это одно из наиболее опытных и боеспособных формирований нацистов. Мы думаем, что именно зенитчики этой дивизии сбили самолеты.

Конечно, против гитлеровских головорезов воевали очень опытные советские летчики. Среди них, например, был Герой Советского Союза Александр Покликушкин, который только к началу 1944 года совершил 761 успешный боевой вылет, у других пилотов также был за плечами опыт и Сталинградской битвы и других крупных сражений.

- На этом участке была огромная концентрация войск. Если посмотреть архивные фотографии, то можно увидеть, что тут буквально все было в военной технике, все поля, леса, дороги и овраги. Это были не просто машины, здесь находились и танки, и орудия, и зенитки, и все они вели очень плотный огонь по нашим самолетам, помогавшим пехоте прорывать оборону противника. Потери наших самолетов здесь были значительными именно из-за плотности огня, - продолжает Хисамов.

- Мы считаем, что именно тут штурмовики попадали под перекрестный огонь, из-за чего только на этом небольшом участке было за два дня сбито 7 наших самолетов, - добавляет Зайцев.

- Если бы летчики думали катапультироваться, то у них бы не успел раскрыться парашют. Бывали случаи, когда подбитые самолеты совершали в этом районе аварийные посадки, но в таком случае необходимо было дотянуть до своих, иначе ты попадал в плен. Например, 18 марта такую посадку совершил самолет Григория Полуянова. Вместе со стрелком по фамилии Вайсброт он попал в плен. Но раненый Полуянов на допросе отказался разговаривать, и был расстрелян, а стрелку удалось сбежать, - резюмирует Руслан Хисамов.

Две новые версии

Закончив работы по поднятию обломков самолета и останков Гальченко и Чубинидзе, поисковики продолжили осмотр местности и наткнулись на место падения еще одного ИЛ-2. Больше недели раскопок и просеивания плотного грунта не давали никаких результатов: сначала попался только гвардейский значок, по которому невозможно опознать личность летчика, и несколько личных вещей (перочинный ножик, карманные часы и медное обручальное кольцо). Однако ближе к концу прошлой недели были обнаружены сразу три ордена: Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. Тогда же появилась первая версия – за штурвалом мог находиться гвардии лейтенант Яков Сергеевич Щеглов, а воздушным стрелком был гвардии старшина Василий Андреевич Моисеев. Согласно донесениям о потерях, их самолет из 74-го гвардейского штурмового Сталинградского Краснознаменного ордена Суворова авиационного полка был сбит зенитной артиллерией противника над целью. В документе указано, где упал самолет, и это место - совсем рядом с местом обнаружения обломков. Кроме того, Яков Щеглов, громивший врага с самого начала Восточно-Прусской операции, как раз был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденами Отечественной войны I и II степени. К тому же, было известно, что Щеглов женат, и кольцо могло принадлежать именно ему.

В минувшее воскресенье на месте падения нашли второй орден Красного Знамени и орден Красной Звезды. Однако орденом Красная Звезда не был награжден ни Щеглов, ни Моисеев.

По номерам наград тут же был отправлен запрос в архив Минобороны.

Скорее всего, эти награды принадлежат старшему лейтенанту Александру Мандрыгину.Фото: Иван МАРКОВ

- По найденным наградам с большой долей уверенности мы теперь можем утверждать, что экипажем были пилот, гвардии старший лейтенант Мандрыгин Александр Иванович и воздушный стрелок, гвардии старшина Демин Михаил Семенович, - считает Хисамов. – Мандрыгин родился в селе Оса Боханского района Иркутской области, а Демин – уроженец станции Конышевка Курской области. Известно, что их самолет был сбит 19 марта.

Как бы то ни было, поставить точку в установлении личностей погибших можно будет только после сверки номеров наград с архивами, однако версию поисковиков уже сегодня можно считать окончательной, даже несмотря на то, что в боевых донесениях сказано о том, что самолет Мандрыгина и Демина был сбит в четырех километрах от реального места падения.

- Подобные вещи довольно часто встречаются в документах, - говорит Руслан Хисамов. – Из этого следует, что проконтролировать все, что происходило на поле боя, было очень сложно.

Поиски продолжаются

Тут стоит напомнить, что из семи советских самолетов, сбитых под Бладиау, в середине марта 1945 года, сегодня найдено уже трое. Осенью прошлого года в полукилометре от сегодняшних раскопок поисковики из отрядов «Совесть» и «Победа» подняли останки гвардии лейтенанта Петра Николаевича Тарасова и стрелка-радиста гвардии старшины Василия Сергеевича Дмитриенко. Удалось найти и их родственников, которые в мае этого года побывали на месте падения самолета.

- Сегодня наш поисковик Геннадий Полубедов из Пятигорска, который нам не первый год помогает, нашел родственников Шота Чубинидзе, - рассказывает Руслан Хисамов. - Будем надеяться, что и родственников Гальченко нам тоже удастся разыскать. Вернее, через посредников мы уже узнали, что такие есть, но прямой связи с ними мы пока не наладили. Если будет связь, мы получим и фотографии, и какие-то подробности об их жизни, быть может. То же самое касается и летчиков Мандрыгина и Демина. Сегодня, как нам известно, к поиску родных Мандрыгина подключился и сельсовет на его родине в Иркутской области.