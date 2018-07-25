Нейрохирург в Калининграде: Где получить помощь специалиста

25 Июль 16:30 2018-07-26T00:15:22+03:00

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За последние 20 лет количество заболеваний нервной системы в России выросло на 90 процентов. Вряд уже ли найдешь взрослого, кто бы не испытывал головные боли, или не жаловался на боли в спине. Пациент испытывает дискомфорт, однако к врачу не спешит. И незначительное неудобство превращается в запущенное заболевание, это может быть доброкачественная или злокачественная опухоль мозга. Что делать, дабы избежать столь печальных последствий и вовремя начать лечение? Об этом «Комсомолке» рассказывает главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения Калининградской области Эдуард Хасаншин.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

- Эдуард Минорович, какие симптомы говорят о том, что надо обратиться к врачу?

- Вначале нужно понять, о чем мы с вами говорим. О патологии головного мозга, спинного мозга или периферической нервной системы. Первые признаки заболевания отдельных частей нервной системы имеют разные симптомы. Если мы говорим о первых симптомах, например, онкологии головного мозга, то здесь необходимо обратить внимание на появление признаков повышения внутричерепного давления, т.к. опухоль является дополнительным объемным образованием в полости черепа. Такие симптомы, как систематическое появление головной боли с тошнотой и часто со рвотой, особенно в утренние часы, является грозным признаком повышения внутричерепного давления. Особенно если головные боли усиливаются и учащаются со временем. Кроме этого, в зависимости от расположения опухоли в головном мозге могут появляться признаки нарушения критики, психики, слабости в правых или левых конечностях, нарушения зрения, слуха, обоняния, нарушения координации или сочетания этих нарушений.

Нужно помнить, что многие нейрохирургические заболевания длительное время протекают бессимптомно. Поэтому стоит систематически проходить диспансеризацию, плановые осмотры и обследования у своего участкового врача. Народная мудрость говорит: «Нет здоровых людей, есть не обследованные».

- Каковы сегодня самые распространенные патологии?

- Наиболее распространенная патология, которой занимаются нейрохирурги, это дегенеративные заболевания позвоночника. Мы обладаем опытом использования большого арсенала хирургической помощи при этих заболеваниях, начиная с традиционных открытых вмешательств до миниинвазивных малотравматичных и высокоэффективных. Все они имеют свои показания и противопоказания.

- Как проводится диагностика различных поражений мозга?

- Методов обследования различных поражений головного мозга много. Ведущими и наиболее информативными являются компьютерная и магнитно-резонансная томографии, которые, к слову, не исключают, а дополняют друг друга. Важным методом для диагностики сосудистых поражений головного мозга является УЗИ сосудов головного мозга (транскраниальная допплерография и триплексное сканированием).

- А каковы главные факторы заболеваний нервной системы и мозга, требующие уже хирургического вмешательства?

- Это заболевания и состояния, которые невозможно вылечить консервативными методами лечения. Тогда приходится применять нейрохирургию. Здесь ключевой показатель - это квалификация невролога, к которому чаще всего впервые обращается пациент. Именно невролог может своевременно заподозрить заболевание, требующее нейрохирургической помощи и направить пациента по нужному пути.

О МЕТОДАХ

- Одно из направлений вашей работы - травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы. Но есть врожденные или приобретенные заболевания, например аневризмы мозга, которые могут привести к летальному исходу, если время упущено. Какие виды диагностики таких патологий есть у вас на вооружении?

- У нас есть весь необходимый диагностический комплекс для диагностики патологии сосудов головного мозга, и не только аневризм. Это КТ, КТ в режиме ангиографии, МРТ ангиография, селективная артериография сосудов головного мозга, УЗИ сосудов головного мозга.

- Злокачественный характер большинства внутричерепных опухолей не позволяет рассчитывать на хирургию как на единственный способ лечения?

- Уже давно хирургия злокачественных опухолей головного мозга не является единственным методом лечения. Но без нее не обойтись. Тотально удалить действительно злокачественную инфильтративную опухоль головного мозга невозможно и любой просвещенный нейрохирург об этом знает. Поэтому существует так называемая адъювантная терапия при данной патологии, т.е. последовательное сочетание хирургического метода (операция) и консервативного (химиотерапия+лучевая терапия). Почему нужна хирургия? Первое – хирургически можно удалить основной часть или больший объем опухоли. Второе – удаленная часть опухоли подвергается гистологическому исследованию и дает очень важную информацию о природе опухоли, ее клеточном составе, степени агрессивности (быстроте размножения и роста). В зависимости от гистологического уточненного диагноза появляется возможность назначения тех фармакологических препаратов и той схемы лучевой терапии, которые наиболее эффективно влияют на конкретную опухоль. В части лучевой терапии нельзя не сказать о существующем методе стереотаксически ориентированного лучевого лечения (гамма-нож), который эффективен при некоторых гистологических видах опухолей и в некоторых случаях замещает или дополняет открытую хирургию.

- Вы можете назвать виды хирургии, которые освоены за последние пять лет? Есть ли очереди на операции?

- Знаю, что освоена открытая операция на аневризмах сосудов головного мозга. Во втором нейрохирургическом отделении мы совместно с московскими коллегами внедрили экстра-интракраниальный анастамоз при ишемии головного мозга. Начали выполнять чрезкожную вертебропластику (позвонков) костным цементом, миниинвазивную транспедикулярную стабилизацию позвоночника. Все инновационные методики требуют соответствующего расходного материала, что сегодня затрудняет их внедрение.

ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Насколько доступна калининградцам помощь нейрохирурга? Куда надо обращаться, если возникают проблемы со здоровьем?

- Нашей задачей является улучшение доступности нейрохирургической помощи в Калининградской области. Наши цели просты и понятны. Мы оповестили неврологов области о том, что 5 дней в неделю в 205 кабинете диагностического центра областной клинической больницы с 09:00 до 17:00 ведут прием областные нейрохирурги, к которым можно направить пациента и которым можно позвонить для заочной консультации. Кроме этого, любой невролог может в on-line режиме проконсультироваться с нейрохирургами второго нейрохирургического отделения областной клинической больницы или со мной, как с главным внештатным специалистом, по сложным и непонятным случаям.

Мы обсуждаем тактику и срочность обследования и лечения, при необходимости забираем пациентов на себя. Поэтому мы максимально открыты. На первом этапе пациенту нужно обратиться к участковому неврологу и если он подозревает нейрохирургическую патологию, то назначает комплекс обследования. Но если патология требует срочной консультации нейрохирурга (онкология, сосудистая патология, выраженный болевой синдром), то вся схема сокращается до консультации нейрохирурга.

- Общая картина меняется?

- Да, хотя существующая в Калининградской области система выявляемости онкологических заболеваний нервной системы далека от совершенства. Я приехал в регион 8 месяцев назад и сразу увидел, что слишком много ступеней приходится пройти пациенту прежде, чем добраться до нейрохирурга. Не ощущается онконастороженности у врачей поликлинического звена, а зачастую и специалистов клинических отделений больниц. Сегодня министр здравоохранения Калининградской области поставил перед нами четкую задачу упростить систему выявляемости нейрохирургических заболеваний нервной системы, максимально улучшить доступность нашей помощи для жителей области. На базе областной клинической больницы создали второе нейрохирургическое отделение с инновационными технологиями и теперь пациенты со сложной нейрохирургической патологией, которые ранее направлялись в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга, оперируются в Калининградской области. С мая этого года проводится ежедневный контроль за больными, поступившими в стационары с острым нарушением мозгового кровообращения, обсуждаются результаты обследований и тактика их лечения. Это позволило за три месяца улучшить результаты лечения этих больных.

- Какую хирургическую помощь оказывают населению на бесплатной основе, по полису ОМС? А какие операции выполнятся платно в государственных лечебных учреждениях? Какова их стоимость?

- Все операции, выполняемые в государственных учреждениях здравоохранения осуществляются на бесплатной для пациента основе по полюсу ОМС.

- Сколько ежегодно проводят операций нейрохирурги области?

- Еще недавно в среднем наши нейрохирурги оперировали от 850 до 900 пациентов в год. Думаю, что в этом году с открытием второго нейрохирургического отделения в областной клинической больнице количество нейрохирургических пособий увеличится. Это один из показателей доступности нейрохирургической помощи.

- Часть пациентов направляют на операции в специализированные медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга? Что нужно сделать, чтобы получить квоту на такого вида хирургическую помощь за пределами региона?

- На высокотехнологичную медицинскую помощь в специализированные медицинские федеральные центры направляются пациенты, которым по тем или иным причинам невозможно оказать эту помощь в нашем регионе. Для оформления квоты необходимо чтобы невролог или нейрохирург представил документы пациента главному внештатному нейрохирургу КО, т.е. мне. При наличии показаний на высокотехнологичную помощь в федеральном центре мною оформляется определенной формы заключение для министерства здравоохранения Калининградской области. Далее пакет документов (собранный неврологом) министерством здравоохранения КО направляется в федеральный центр.

- После операции пациенту необходима реабилитация, чтобы встать на ноги. Как ее пройти?

- Ранняя реабилитация пациентам с патологией сосудов головного мозга проводится в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях. Реабилитация пациентов после операций на позвоночнике проводится в неврологических и физиотерапевтических отделениях медицинских стационаров.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью

БЕСПЛАТНО

Прием нейрохирургов организован в диагностическом центре, отделения нейрохирургии №1 и №2 Калининградской областной клинической больницы и отделении нейрохирургии в Больнице скорой медицинской помощи.

ПЛАТНО

Центр «Хорошая поликлиника»

Ленинский проспект 83А-83Д.

т. 988-377

Клиника «ДовериеМед»

ул. Зелёная, д. 81-85 и Советский проспект, 43

т.: 66-22-62, 66-22-63

Клиника репродуктивных технологий «Геном»

ул. Невского, 90, 2 этаж

т.: 58-39-59, 53-16-11

Центр эстетической медицины «Капли Дождя»

ул. Донского, 20, офис 6

т. 77-76-55

«Студия здоровья»

ул. Стекольная, 31-37а, 1 этаж

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