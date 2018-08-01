Справочник пациента: Где в Калининграде вылечить зубы

1 Авг. 12:29 2018-08-01T17:46:51+03:00

Ежегодно стоматологические учреждения принимают не менее 63 тысяч человек. Фото: Shutterstock

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Заболевания зубов – это серьезная и распространенная проблема среди жителей нашего региона. По статистике, кариес встречается у 95-97 процентов взрослых и детей, поэтому заботиться о здоровье зубов надо начинать с рождения и продолжать до глубокой старости. Потеря даже одного молочного зуба оказывает неблагоприятные последствия при формировании зубов постоянного прикуса. Здоровые зубы – это залог отличного состояния желудочно-кишечного тракта и, соответственно, всего организма в целом. И чем раньше человек обратится к врачу, тем легче ему предупредить развитие заболевания зуба.

Об этом и о многом другом нам рассказал Главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Калининградской области, заслуженный врач РФ Евгений Волков.

Без денег - можно!

- Евгений Борисович, объясните, пожалуйста, что можно лечить по полису ОМС, а какие виды лечения и протезирования в государственных учреждениях выполнятся платно?

- В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий есть перечень заболеваний и состояний, при которых стоматологическая помощь оказывается бесплатно. Это болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования.

По базовой программе ОМС в Калининградской области финансируется обеспечение стоматологической помощи в случаях лечения и профилактики заболеваний зубов и полости рта, за исключением восстановления формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, реставрационных работ, зубного протезирования, а также за исключением изготовления и установки виниров и люминиров, отбеливания зубов, имплантации, лечения с использованием несъемных ортодонтических конструкций (брекет-системы), удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, не связанных с лечением зуба.

По обязательному медицинскому страхованию оказывается ортодонтическая помощь детям, за исключением лечения с использованием несъемных ортодонтических конструкций - брекет-систем).

- Каковы сегодня самые распространенные патологии?

- Чаще всего пациенты обращаются по поводу кариеса – это наиболее распространенное заболевание твердых тканей зубов и наиболее эффективное при лечении на начальной стадии заболевания, когда отсутствуют осложнения, то есть терапевтическая стоматология является наиболее востребованной. Хирургическое вмешательство, как правило, является следствием несвоевременного лечения начальных стадий кариеса или удалением его осложненных форм.

Среди наиболее значимых факторов, негативно сказывающихся на здоровье зубов, это качество питьевой воды, особенно в период формирования твердых тканей зуба – дентина и эмали, состав пищи, а именно чрезмерное увлечение углеводами, неудовлетворительная гигиена полости рта.

3D-технологии

- Какие новые виды высокотехнологичной помощи освоены нашими стоматологами за последние годы? Есть ли очереди на лечение и протезирование?

- В Областной стоматологической поликлинике внедрены новые методы лечения и протезирования. Это эстетическая реставрация зубов при восстановлении кариозных полостей и метод имплантации при замещении дефектов зубных рядов. Ортопедическую помощь, которая оказывается на платной основе, может получить любой обратившийся. Выбор конструкций и методов протезирования согласовывается с пациентом на этапе консультации. В отделении ортопедической стоматологии оказываются все виды ортопедической помощи, в том числе относящиеся к высокотехнологичной – имплантация зубов, а также ортопедические конструкции, изготовленные методом прессования и фрезерования с использованием цифровых технологий и 3D-планирования. Ортопедическая помощь оказывается врачами первой и высшей квалификационной категории, постоянно повышающих свою квалификацию на центральных базах.

- По каким патологиям пациентов направляют в специализированные медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга? Что нужно сделать, чтобы получить квоту на такого вида стоматологическую помощь за пределами региона?

- Высокотехнологичная медицинская помощь в основном оказывается в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова по челюстно-лицевой хирургии. Это реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития челюстно-лицевой области – врожденная полная расщелина верхней губы, рубцовые деформации верхней губы и концевого отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики и другие.

Для получения высокотехнологичной медицинской помощи необходимо заключение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Калининградской области по челюстно-лицевой хирургии, направление с указанием кода диагноза по МКБ-10.

Здоровая конкуренция

- Стоит отметить высокий уровень профессионализма стоматологов в нашем регионе, что очевидно обусловлено здоровой конкуренцией на рынке медицинских услуг. Сколько операций, других лечебных манипуляций ежегодно проводят стоматологи области?

- Ежегодно стоматологические учреждения принимают не менее 63 тысяч человек, количество вылеченных зубов составляет около 71 тысячи. Удаляется примерно 9,5 тысяч зубов. С профилактическими целями врачей посещают в общей сложности 34 тысяч человек.

В нашей Областной стоматологической поликлинике ежегодно проходят лечение до 17 тысяч человек. Применяем только опробованные материалы и проверенные временем технологии. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Новый томограф обеспечивает точность диагностики, а новейшие пломбировочные материалы - безупречное лечение зубов. Любая процедура - исправление прикуса в любом возрасте, лечение, имплантация - назначается врачом после личной консультации. Для каждого пациента специалисты разрабатывают индивидуальный план лечения.

- Что нужно делать для профилактики зубных заболеваний? Кто находится в группе риска?

- Стоматологическая профилактика – очень объемное и многоплановое понятие. В группе риска среди взрослого населения – беременные женщины и лица, болеющие соматическими заболеваниями, например, сахарный диабет. Для этой категории пациентов необходимо посещение стоматолога, пародонтолога не менее 4 раз в год. Будьте здоровы, берегите зубы свои и своих детей!

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за помощью и консультациями

БЕСПЛАТНО

Областная стоматологическая поликлиника

ул. Клиническая, 69

т. 46-23-26

Городская детская стоматологическая поликлиника

ул. Генерала Буткова, 2-16

т. 53-90-11

Кроме того, в поликлинике по месту прописки. При себе иметь: паспорт, медполис, СНИЛС.

Перечень медицинских организаций, участвующих в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Калининградской области (infomed39.ru), Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области (tfoms39.ru) и в Территориальной программе госгарантий.

ПЛАТНО

Медицинский центр «Апрель»

ул. Партизанская,6

т. 91-91-50

«Центродент»

Калужская ул., 30

т. 61-56-22

«Стоматология «Амур»

ул. Озерная, 26

т. 32-82-91

«Стоматология «Линия улыбки»

ул. Каштанова Аллея, 3а

т. 76-66-22

«Стоматологический центр «Первый»

ул. Багратиона, 156-160

+79097816250

«Стоматология «Аполлония»

ул. Театральная, 30

т. 61-63-39

«Стоматология «Эпидент»

ул. Житомирская, 8

т. 533521

«Стоматология «Медис»

ул. Нарвская, 47г

т. 91-64-61

«Стоматология «Дентур»

ул. Александра Суворова, 57

т. 31-15-83

«Стоматология «Альфа-Дент»

ул. Черняховского, 1-5

т. 33-77-52

«Стоматология «3D-стом»

ул. Театральная, 30

т. 77-78-07

«Калининградский стоматолог»

ул. Тихая, 26

т. 99-11-26

«Стоматология «Астра-Дент»

ул. Генерала Буткова, 18

т. 34-18-17

«Стоматология «Амати»

ул. Генерала Галицкого, 11-17

т. 53-17-02

«Стоматология «Эдкар Президент»

ул. Аллея Смелых, 41/45

т. 68-80-09

«Калининградский Центр дентальной имплантологии»

переулок Парковый, 8

т. 34-33-24