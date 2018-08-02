Объясняем на пальцах: Как теперь записывать ребенка на секции и кружки в Калининграде

2 Авг. 18:54 2018-08-02T18:54:43+03:00

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Что изменилось?

1 января 2018 года Калининградская область наряду с 20 российскими субъектами вступила в Федеральный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», в рамках которого планируется внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Внедрять систему в области будут три года. Предполагается, что к 2021 году для всех дошкольников и школьников будет разработан персонифицированный сертификат.

Хорошо. А каков порядок получения сертификата?

- Также – заявительный. Но прежде чем писать такое заявление, родитель вместе с ребенком пользуется порталом-навигатором по адресу - klgd.pfdo.ru. Выбираем направление, программу, учреждение, заполняем в электронном виде необходимые поля, а дальше – с родителями связываются представители учреждения. Но! Сейчас этот ресурс наполняется информацией, он еще в работе, он не отражает полную картину.

И еще. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться.

Сколько кружков (секций) может оплатить государство одному ребенку?

Одному ребенку - только одно направление.

А сколько денег выделяется государством для каждого сертификата? И от чего зависит этот объем средств?

- От 8 до 15 тысяч рублей. Объем финансирования определяет муниципалитет, также на стоимость влияет, например, объем часов программы.

Будут ли льготы у многодетных семей? У мам-одиночек?

Система не предполагает никаких льгот. Государство выделяет средства на каждого ребенка. Все дети находятся в одинаковых условиях.

Ребенок может попасть на занятия в другой город?

Один из плюсов системы – любой ребенок от 5 до 18 лет, живя на территории любого муниципалитета, сможет выбирать любую программу в любом муниципалитете.

А если молодому человеку 18 лет, но он - студент колледжа. Он может воспользоваться этой системой?

Нет. Этой системой могут воспользоваться дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет, а также только школьники – от 7 до 18 лет.

Единый реестр будет состоять из программ как государственных учреждений допобразования, так и частных центров творчества (если их программы прошли лицензирование. – Ред.). Если я выбираю кружок в частной школе, но средств для оплаты, которые выделены государством не хватает, можно доплатить?

Да, такой вариант сегодня прорабатывается.

Ошибки бывают у всех. Выбрали вокал, походили пару месяцев – не понравилось. Можно отказаться от пения и пойти на хореографию.

Можно, система сегодня и под такие ситуации настраивается.

Пока идет настройка новой системы, как записываться на бесплатные кружки и секции?

- Пока работает и старая система. Родители приходят в интересующее учреждение дополнительного образования муниципалитета, пишут заявление.

В каких муниципалитетах уже ведется работа по наполнению программами единой системы?

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей начнется в этом году в 11 муниципалитетах: Гвардейском, Гусевском, Мамоновском, Пионерском, Правдинском, Светловском, Советском и Черняховском городских округах, Балтийском муниципальном районе и Светлогорском районе и в Калининграде. Количество сертификатов в «пилотных» муниципалитетах и сумму, которую смогут потратить родители на дополнительное образование ребенка, определят в районных и городских администрациях.

Мэрия Калининграда, например, уже заявила, что выдача сертификатов учета (логина и пароля доступа в личный кабинет информационной системы ПФДО) в Калининграде будет осуществляться в учреждениях образования с 1 сентября 2018 года. А дополнительную информацию по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Калининграде можно получить по телефонам комитета образования мэрии города: 92-40-07, 92-40-98, 92-30-49.

Не приведет ли нововведение к сокращению домов творчества для детей и молодежи, станет меньше кружков и секций?

Организаторы называют одним из плюсов внедряемой системы – можно будет видеть, на какие направления дети идут с желанием, а какие кружки и секции вообще не пользуются спросом.

- Вопрос о закрытии учреждений дополнительного образования не стоит, - подчеркнула министр образования Светлана Трусенева. – Вопрос - в наполнении учреждений такими кадрами и такими программами, чтобы дети с желанием шли на занятия, чтобы был спрос.

ВАЖНО!

Что это такое - персонифицированное дополнительное образование детей?

Это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).