2018-08-10T18:56:54+03:00
Общество

«Страна других. Дети»: В Янтарном было круче, чем на Гавайях!

В минувший четверг на самом широком пляже области прошел третий этап социального проекта медиагруппы «Западная пресса».
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Шоу мыльных пузырей собрало на нашей площадке ребят со всего берега.Шоу мыльных пузырей собрало на нашей площадке ребят со всего берега.Фото: Александр Подгорчук
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Хотели праздник а-ля Гавайи? Получите! Солнце – яркое, небо – чистое, море – зовущее, пляж в Янтарном заполнен так, что яблоку негде упасть. И вот в этот прекрасный мир зноя и отдыха врываемся мы: два огромных автобуса с участниками проекта «Страна других. Дети», а также – руководители благотворительных фондов, центров по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мамы, папы, бабушки…

Самое большое счастье этого проекта случилось на первых секундах появления на доступном пляже детей инвалидов-колясочников, детей с аутизмом, с синдромом Дауна, слобовидящие, слабослышащие. Прав оказался глава Янтарного Алексей Заливатский. Именно он настоял, чтобы не отгораживать территорию пляжа для участников проекта.

Времени искупаться в море у участников нашего проекта было хоть отбавляй. Фото: Александр Подгорчук

Времени искупаться в море у участников нашего проекта было хоть отбавляй.Фото: Александр Подгорчук

- Мы все говорим про инклюзию, - доказывал свою правоту Алексей Заливатский, - так вот эта инклюзия. Когда и здоровые, и дети с ограничениями здоровья отдыхают в одном месте! Пляж ведь – для всех!

Зачем забор? Никакой забор нам не нужен!

ЧЬИ ЛАДОШКИ?

Какой выпуклой, наглядной и ощутимой на этот раз оказалась инклюзия.

- Кого облить водой из шланга? – кричит аниматор Пират.

- Меня, меня, меня! – к особенным детям подтягивается детвора с соседствующих лежаков, матрасов, ковриков.

- Кому мороженое? – снова обращается ведущая праздника к особенным детям.

- Мне, мне, мне! – тянутся десятки детских рук. И никто не будет разбираться, чьи это ладошки.

- Кто на шоу мыльных пузырей? – И вот уже дети со всего пляжа ловят пузыри с криками: «Вот это молекула летит ко мне в лицо!», «Какая колбаса движется на меня!». И всем от этого смешно.

А как мы дружно пели в караоке…

- Скажите, как его зовут? Бу-ра-ти-но! – взяла в руки микрофон крошка Мелана Гаптулина. Диагноз ДЦП ей не мешает быть улыбчивой, открытой, модницей, кокеткой, читать стихи и артистично напевать песни из мультиков. Она немножко отстает от мелодии, но дружный хор ей помогает встроиться.

Один из самых «громких» пунктов программы - пение в караоке. Фото: Александр Подгорчук

Один из самых «громких» пунктов программы - пение в караоке.Фото: Александр Подгорчук

Сколько терпения ко всем желающим рисовать на воде у Натальи Андрусовой. Она вела один из мастер-классов на пляже, учила мастерству Эбру. Очень позитивная техника: как бы ты не разукрашивал кисточкой и краской воду – всегда получается ярко, красиво и как-то загадочно. Мастерами Эбру в этот день стали все дети пляжа Янтарного.

Один из подопечных благотворительного центра «Верю в чудо» Саша Бобокин (у Саши генетическое заболевание, одна из форм карликовости) так влюбился в Эбру, что успел создать две картины в этой технике. Вручил «абстракцию» бабушке, которая его сопровождала, и умчался дальше – изучать, что делается на других площадках…

- Собирайся народ, кто в бочче играть идет! – уже кричали во все концы пляжа аниматоры и волонтеры проекта.

ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

Активным участником проекта «Страна других. Дети» стала министр социальной политики Анжелика Майстер. Как все она была облита водой из пиратского шланга, украшена гавайским ожерельем. Как все – стала частью инклюзии.

- Мы обсуждаем тему, что мешает убрать барьеры между особенными и здоровыми? – рассказала Анжелика Майстер. – Радует, что сегодня мы обсуждаем вопрос организации санаторно-курортного отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все больше семей с особенными детьми рассматривают одну из форм социализации детей – занятие спортом. Родители слабослышащих детей совершенно справедливо ставят вопрос о том, чтобы изменить систему приобретения слуховых аппаратов. Оглянитесь! Разве пять лет назад шла об этом речь? Нет. Мы постепенно, но движемся к решению многих вопросов. И хорошо, что мы делаем это вместе: общественные организации, активные родители, журналисты, чиновники.

Руководитель центра «Особый ребенок» Татьяна Девиченская, отвечая на вопрос о мешающих барьерах, справедливо заметила о необходимости практических занятий в школах.

- В школах есть курс, например, «Основы православной культуры», - сказала Татьяна Девиченская в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград». - Хорошо бы подумать о курсе прикладной духовности на уроках, где детей профессионально учили бы принимать других. Развивать этот ресурс в себе – умение принимать другого человека, с особенностями здоровья, - очень нужно нам всем, этого требует реальность.

Говорят, что минувший четверг был одним из самых жарких дней этого лета. Нам всем в этот день на пляже Янтарного, если честно, было немного не до этого – не до градусов. Потому что все были заняты делом. Спасибо бригаде «Скорой», команде спасателей, кто внимательно следил за нами, и кого мы в это жаркий день ни разу не позвали на помощь. Также мы благодарим наших партнеров – агрофабрику «Натурово» и калининградский филиал Tele2.

До встречи на четвертом этапе проекта «Страна других. Дети»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Интернет – одна из лучших площадок инклюзии»

Павел СЕРЯКОВ, директор калининградского филиала Tele2:

Павел СЕРЯКОВ, директор калининградского филиала Tele2: Фото: Архив "КП"

Павел СЕРЯКОВ, директор калининградского филиала Tele2:Фото: Архив "КП"

- Tele2 не просто работает в Калининградской области, мы здесь живем и хотим, чтобы жизнь в регионе была комфортной, благополучной и интересной. Нам важно, чтобы социальная среда была благоприятной, чтобы у всех детей были равные возможности. Конечно, Tele2 не смогла остаться в стороне от столь важного и нужного социального проекта, как «Страна других»: мы помогаем организаторам обеспечить онлайн-трансляцию серии мероприятий проекта, в том числе, чтобы привлечь к нему дополнительное внимание.

Мы постоянно продолжаем и будем продолжать техническое развитие в Калининградской области, чтобы мобильный интернет обеспечивал всем, в том числе тем, у кого есть ограничения по здоровью, возможности учиться, работать, общаться. На мой взгляд, интернет - одна из лучших «площадок» для инклюзии, а рост его доступности - ее прекрасный катализатор.

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