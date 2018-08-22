2018-08-22T20:47:34+03:00
Происшествия

Озеро Шенфлиз в Калининграде отравили фенолом и нефтепродуктами

Источник загрязнения пока неизвестен
Ольга ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Вот такие пятна "украшают" сегодня озеро Шенфлиз.Вот такие пятна "украшают" сегодня озеро Шенфлиз.Фото: "Янтарные моржи"
Изменить размер текста:

В озере Шенфлиз на окраине Калининграда обнаружено значительное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и фенолов. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель клуба «Янтарные моржи» Кирилл Порошин:

- По нашему заявлению исследования провели сотрудники ФГБНУ «АтлантНиро». В пробах озерной воды обнаружено 39,0 мг/дм3 нефтепродуктов при допустимой величине в 0,05 мг/дм3. Содержание фенолов при этом превышено в 2400 раз – содержание 2,4 мг/дм3! А допустимая норма в 0,01 мг/дм3.

Члены клуба «Янтарные моржи» три года назад взяли шефство над грязным, полным мусора водоемом, которое представляло собой озеро Шенфлиз.

- С 2015 года мы начали работать по очистке Шенфлиза. Приезжали водолазы, чистили дно, берега очищали. Чего только не вытаскивали из озера, покрышки, коляски, металлический и другой мусор. Очистили. Запустили рыбу: форель, амур, толстолобик, карп, карась. Толстолобик и амур являются природными фильтраторами воды, эти виды поедают водоросли, поэтому озеро даже в жару не цветет. В чистой воде развели раков, которые очищают экосистему озера от мертвых организмов. Теперь здесь тренируются наши ребята – спортсмены, готовятся к соревнованиям. Завезли за свой счет тонны песка, появился нормальный пляж. Посадили деревья, сделали скворечники, площадки, скамейки.

Еще недавно озеро Шенфлиз привлекало к себе десятки отдыхающих. Фото: "Янтарные моржи"

Еще недавно озеро Шенфлиз привлекало к себе десятки отдыхающих.Фото: "Янтарные моржи"

Ежедневно добровольцы клуба «Янтарные моржи» делают обход берегов Шенфлиза, убирают мусор, выгребают бутылки и шприцы, разгоняют алкашей и наркоманов, следят за порядком. Люди удивляются: загаженный прежде Шенфлиз превратился в прекрасную зону отдыха, любимое место для безопасного купания и отличной рыбалки.

13 августа при очередном контрольном обходе участники клуба обнаружили на водоеме пятно - маслянистое, зеленоватое. Тут же странные черные и серые пятна на поверхности.

- Мы сразу обратились в министерство экологии, к властям Калининграда, в прокуратуру и другие надзорные ведомства. Взяли пробы воды. Отвезли в АтлантНИРО. Результаты шокировали, - рассказывает Кирилл Порошин. – Откуда произошел выброс нефтопродуктов и фенола, пока неизвестно. Хотим, чтобы специальные службы провели проверку, нашли виновных, разобрались и наказали этих людей. Мы озеро восстановили, а в нем было запрещено купаться. Проделали огромную работу своими силами, за свой счет. А тут такое…

Проверка воды. Фото: "Янтарные моржи"

Проверка воды.Фото: "Янтарные моржи"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Китаев: У нас нет планов развития на территорию бывшего автобата в центре Гусева
В дни проведения Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде пустят специальные шаттлы
Калининградскому автовокзалу запретили брать плату за распечатку электронных билетов
У жителя Гвардейска изъяли свыше 80 граммов высушенной конопли
Ангел, Ленин и генерал Епанчин: В Гусеве собираются поставить три памятника в ряд
Правительство области выделило 11,5 млн рублей на ремонт дома под Черняховском
В Калининграде накопили 354,7 миллиона рублей долга по аренде
Началась продажа билетов на игру «Балтика» - «Шинник»
В правительстве назвали крупнейших калининградских экспортеров
В Славске запустят новую фабрику по производству рулонных штор
Пешеходный мост в Гусеве начнут достраивать в сентябре
Под Калининградом на крупном свиноводческом комплексе из-за АЧС уничтожили 4 тысячи свиней
В Калининграде разыскивают мужчину, который показал гениталии двум малолетним девочкам
В ДТП со «скорой» на Литовском валу пострадали два человека
В Калининграде пенсионер на «Мерседесе» сбил пешехода на «зебре»
В Калининграде «зачистили» излюбленные места незаконной торговли арбузами
КЖД оставила дополнительные поезда на побережье до конца недели
Калининградец «из интереса» украл пограничный столб
В Черняховске зарезали 46-летнюю женщину
Калининградская «Балтика» сыграет в 1/32 финала кубка России с ФК «Знамя Труда»
В Калининграде отключено электричество в домах на восьми улицах
Калининградец пытался провезти в Польшу 3,5 кг янтаря-сырца
В Калининграде полиция возбудила уголовное дело по стрельбе на парковке около «Виктории»
Калининградец попал в ДТП на угнанной машине
Калининград вошел в топ-5 самых популярных городов для летних путешествий с детьми
В Калининграде суд взыскал с Минздрава деньги за лекарство для ребенка-инвалида
В Калининграде у пассажира «Мерседеса» нашли 72 свертка с карфентанилом