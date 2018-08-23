2018-08-23T17:26:12+03:00
Происшествия

13-летний сорванец остался в торговом центре после закрытия и за ночь ограбил несколько магазинов

Малолетнего воришку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Уже не в первый раз
Ольга ГОНЧАРОВА
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Колбаса и мясо Никиту не заинтересовали, зато сладости!..Колбаса и мясо Никиту не заинтересовали, зато сладости!..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Юный калининградец с младых ногтей проявлял очевидный криминальный талант. Воровал по мелочи, но тайное становилось явным, участковый был ему знаком. Но впервые попался на масштабной краже в ночь на 22 августа.

13-летний Никита, симпатичный мальчик с голубыми глазами, пришел вечером в торговый центр “Виктория” на улице Гайдара в Калининграде с определенной целью. Он спрятался, дождался закрытия супермаркета и приступил к экспроприации приглянувшихся ему товаров в бутиках. Потом, просматривая ночную запись с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, удивлялись с какой сноровкой он забирался в магазинчики и набивал карманы. Много чего взял и довольный быстрым успехом блестяще задуманной операции, пошел играть в детский развлекательный клуб с прикольным названием «Sorry, Бабушка». Там он резвился, представлял себя супергероем, так что к восходу солнца, подустал. И вышел на улицу без проблем через автоматическую дверь.

Удивительный и не по годам дерзкий подросток ложась спать дома, еще не знал, что с треском провалился. Тем временем продавцы бутиков, придя на работу ужаснулись. По предварительный ущерб от малолетнего экспроприатора составил около 80 тысяч рублей.

Криминальную историю прокомментировала «Комсомолке» руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая:

- Мальчик зашел в супермаркет вечером, а ушел рано утром. После открытия торгового центра начали поступать звонки в полицию от потерпевших – владельцев магазинчиков-бутиков, расположенных на территории «Виктории». Они сообщили, что у них пропала часть товара. Оперативники приехали, осмотрели место происшествия, видео с камер наблюдения. Сотрудники ПДН узнали сразу, кто это. Подросток ранее попадал в их поле зрения за аналогичные правонарушения, но такой крупный ущерб гражданам нанес впервые. Полицейские сразу поехали по знакомому адресу, забрали ребенка, отвезли в центр временного содержания несовершеннолетних. Там ребенок обычно находится два дня, а потом передается родителям. Дело в том, что 13-летний мальчик не является субъектом права. Все что мы можем сделать, это составить документы и передать их в суд, чтобы этого ребенка задержали в центре для несовершеннолетних на срок более, чем на двое суток. Если суд примет такое решение, то ребенка будут содержать более длительный период.

Кстати, Никитина семья считается вполне благополучной. Тем не менее папе и маме придется расплачиваться за грехи любимого сына. Директора пострадавших объектов торговли в рамках гражданско-правовых отношений намерены подать иски в суд и взыскать с родителей мальчика нанесенный ущерб.

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