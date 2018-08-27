«Страна других. Дети»: Солнечные дети с мамами впервые отправились отдыхать к морю

СЕГОДНЯ 19:26 2018-08-27T19:26:33+03:00

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9 августа на пляже в Янтарном медиагруппа «Западная пресса» проводила третий этап социального проекта «Страна других. Дети». Третья «серия» проекта называлась «Другой пляж». Праздник у моря собрал детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей, друзей, волонтеров, руководителей общественных организаций и центров.

Среди гостей проекта – министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. У родителей была возможность пообщаться с министром. Одна из участниц проекта – мама 9-летней Сони Лерман – Мария Лерман обратилась к Анжелике Майстер еще и как руководитель сообщества «Под одним солнцем» (сообщество объединяет семьи, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна).

- Моя просьба была очень простой – постараться сделать так, чтобы и у солнечных детей была возможность проходить санаторно-курортное лечение, - сказала Мария Лерман.

Уже через неделю после обращения все получилось! На базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» в Зеленоградске по программе «Мать и дитя» были организованы две смены по семь дней.

- Мы впервые проводим такие централизованные смены по типу «Мать и дитя» для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, – прокомментировала новшество министр Анжелика Майстер. – Наше учреждение находится в самом центре Зеленоградска, здесь оборудованы спальные и игровые комнаты, есть вся необходимая инфраструктура, а также организовано четырехразовое сбалансированное питание. Территория центра приспособлена для безопасного и насыщенного событиями отдыха. Мы рады, что первый опыт пришелся по душе родителям и детям, обязательно проанализируем все и продолжим сотрудничество.

В оборудованных спальнях разместились мамы и бабушки с детьми с синдромом Дауна. Весь день у них проходят консультации со специалистами по ЛФК, дефектологами, логопедами и психологами, мастер-классы, конкурсы, киносеансы, морские прогулки и путешествия, в том числе в национальный парк Куршская коса.

- Какие впечатления у Сони? – говорит Мария Лерман. – Она очень рада поездкам, занятиям. Мы, родители, не ожидали, что все будет так быстро и четко организовано. Все специалисты, которые работают с нашими детьми, с нами, взрослыми, - знают свое дело, работают профессионально. Безусловно, мы будем работать над тем, чтобы эта практика стала ежегодной, и наши дети смогли отдыхать и оздаравливаться вместе с мамами у моря.