«Как лещ, только слаще»: Житель Немана съел пойманную им пиранью в свой день рождения

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-27T11:59:26+03:00

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Алексей Беляничев, который в районе слияния рек Юры и Немана поймал настоящую пиранью, не стал отпускать ее в воду. Как профессиональному рыболову, ему было интересно не только выудить экзотическую рыбу, но и оценить ее вкусовые качества.

Черный паку (именно так правильно называется этот вид пираньи) был после рыбалки заморожен вместе с привычными лещами и сомами.

- 26 августа у меня был день рождения, и мы решили съесть нашу пиранью. Мы ее закоптили! - рассказывает Алексей. - Вкус пираньи просто обалденный, даже не ожидал. Чем-то похоже на мясо леща, но немного плотнее и слаще. Стоящая вещь!

Рыболов поделился фотографиями приготовленной зубастой рыбины. И правда, смотрится аппетитно.

Вкусом копченая пиранья походила на леща.Фото: из архива героя публикации

Напомним, черный паку весом 1 кг 127 граммов клюнул на червя в местечке Большое село под Неманом. Больше всего рыбака поразили ее зубы, как у человека, только кривые и страшные.

- Прямо настоящая белая керамика! Мы были в шоке, - рассказывал он.

Декан факультета биоресурсов и природопользования КГТУ Константин Тылик сообщил, что на крючок попалась рыба, которая водится в бассейне реки Амазонки.

В отличие от своих сородичей, этот вид не хищный и питается только различными плодами и крупными семенами с твердой кожурой.

Однако, черные паку едят пищу как растительного, так и животного происхождения. Их можно кормить не только зеленым горошком, виноградом и шпинатом, но и мотылем, личинками, рыбешками, мясом и печенью, которые взрослые рыбы с легкостью раздирают зубами.

Черный паку распространен у аквариумистов, которые, не справляются с их содержанием и выпускают в ближайшую реку. Так, вероятно, случилось и с рыбой, которую вытащил Алексей в Немане.