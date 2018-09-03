Глубже двух километров - мертвая зона: Балтийское море превращается в... Черное

СЕГОДНЯ 21:03 2018-09-03T21:03:16+03:00

На дне Гданьской впадины ученые обнаружили очаг сероводорода, который уничтожает все живое кроме бактерий

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Сине-зеленые «процветают»

В Калининград из рейса вернулось научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров». Рейс проходил с 23 июля по 13 августа в российских водах Балтийского моря – у берегов Калининградской области и в Финском заливе. Команда ученых Российской академии наук и АтлантНИРО провела мониторинг экосистемы Балтийского моря.

- Экспедиция работала в условиях экстремальных жаркого лета. Высокие значения температуры, близкие к рекордным, были зафиксированы на морской поверхности. В открытом море отмечена температура 24 градуса по Цельсию. Наблюдалось бурное цветение сине-зеленых водорослей или цианобактерий, что является свидетельством экологического неблагополучия водоема. Это основная экологическая проблема Балтики, - рассказывает директор Атлантического отделения Института океанологии РАН Вадим Сивков.

Но бурное цветение морской воды, это можно сказать «цветочки». Губительное следствие такой «вспышки жизни» проявилось в том, что впервые за многие десятилетия в глубинных водах Гданьской впадины, расположенной у калининградского побережья, был обнаружен сероводород.

- Весь кислород, растворенный в воде на глубинах более 70 метров, ушел на окисление большой массы органического вещества, оседающего с поверхности моря. Кислород, как известно, основа жизни морских обитателей, тогда как сероводород позволяет существовать только определенным видам бактерий. Дефицит кислорода и присутствие сероводорода в глубинах Балтики, как правило, встречается ежегодно, но в значительно меньших масштабах, - продолжает Вадим Сивков.

Балтика, по словам Сивкова, стала походить на Черное море, где сероводородный слой начинается на глубинах 120 - 150 метров, а дальше 2 километров в глубину полное отсутствие жизни – мертвая зона. Впрочем, на Балтике таких глубин нет.

Сине-зеленые водоросли - бич Балтийского моря.

Старинный парусник и "газовая труба"

Кроме гидрохимических и гидробиологических исследований в экспедиции проводилась съемка морского дна. В Финском заливе ученые обнаружили ранее не нанесенный на навигационные карты, а значит неизвестный широкому кругу мореплавателей, объект.

- Это затонувший парусник. Древнее судно, судя по съемкам, хорошо сохранилось. На нем мы сосредоточим свои исследования в рамках международного Балтийского археологического проекта, которые ведем вместе с Музеем Мирового океана и коллегами из Санкт-Петербурга, - объясняет ученый.

И еще одна интересная находка. На дне Балтийского моря недалеко от берегов Калининградской области океанологи обнаружили гигантскую «газовую трубу»! Причем эта труба не принадлежит ни Газпрому, ни другим профильным предприятиям.

- Это природный объект, по научному – «покмарк», в переводе с английского означает «оспина». Этот образный термин связан с проявлением на поверхности дна углеводородных газов глубинного происхождения, в основном метана. Это действительно своего рода «труба» диаметром около 60 метров, которая протягивается ко дну моря из земных недр. Она четко выражена в рельефе дна в виде небольшого углубления. Донные осадки, отобранные из этой «трубы», буквально пузырятся из-за насыщенности газом. Таким образом, мы полагаем, что обнаружен новый и очень интенсивный источник углеводородных газов, который, безусловно, влияет на морскую экосистему, а также, возможно, является поисковым признаком месторождения углеводородов, - рассказывает Вадим Сивков.

Отметим, что удивительный объект расположен в российских водах ближе к литовской границе в зоне глубинных разломов земной коры.