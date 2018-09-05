Еще покупаемся: Море у калининградского побережья будет теплым весь сентябрь

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-05T11:11:03+03:00

По прогнозам ученых купаться в такой «горячей» для нашего климата воде можно будет чуть ли не весь первый месяц осени. Фото: Игорь Зарембо

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Аномально жаркая погода в августе и благоприятная роза ветров привели к тому, что морская вода у калининградских берегов прогрелась до рекордных для сентября значений. Температура воды в Зеленоградске сейчас 20,2 градуса по Цельсию и будет еще некоторое время оставаться аномально высокой - по прогнозам ученых купаться в такой «горячей» для нашего климата воде можно будет чуть ли не весь первый месяц осени.

- Природа нас балует! - говорит заведующий лабораторией прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат физико-математических наук Борис Чубаренко. - Чувствуем себя, как на южном курорте. Но ничего удивительного. На прогрев воды в прибрежной зоне повлияли два фактора. Во-первых, нынешнее лето было очень теплым, активно шел солнечный прогрев воды. Во-вторых, структура преобладающих ветров была такова, что дули ветра с юга и юга-запада, а не с северных северо-западных направлений. Теплая вода поверхностных слоев Балтики не покидает наши берега, ее температура выше нормы.

Направление ветра для температуры воды имеет огромное значение. Допустим, при преобладании ветров с северо-восточной четверти и их достаточной интенсивности у калининградских берегов развивается явление апвеллинга, то есть подъема глубинных пластов морской воды на поверхность. Происходит сгон теплого поверхностного слоя, а на его место поднимаются более холодные массы из глубины.