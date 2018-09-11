«Комсомолка» вновь приглашает калининградцев в «Тур по новостройкам»
6 октября «Комсомолка» приглашает читателей и застройщиков стать участниками новой, осенней акции.
Формат останется прежним: комфортабельный автобус и маршрут, состоящий из нескольких строящихся жилых объектов Калининграда. На каждом из них представители застройщиков лично расскажут о своих предложениях, покажут «живьем» различные варианты квартир (там, где это возможно по нормам безопасности) и ответят на любые вопросы, касающиеся непосредственно приобретения жилья и способов оплаты.
Куда поедем? Это мы пока оставим в секрете. Переговоры с застройщиками в самом разгаре, поэтому окончательный маршрут станет известен чуть позже. А пока мы открываем предварительную регистрацию.
Желающим отправиться в «Тур по новостройкам» нужно:
Позвонить по телефону 310-321 и оставить на автоответчике сообщение со своими данными: имя, контактный телефон и количество бронируемых мест в автобусе или зарегистрироваться по этой ссылке.
Участие в туре совершенно бесплатно!