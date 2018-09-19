Директор «Балтберегозащиты»: Нам просто не повезло с названием

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-19T17:11:46+03:00

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На прошлой неделе в Общественной палате прошли публичные слушания, во время которых представителей ГБУ КО "Балтберегозащита" обвиняли в некомпетентности и неэффективных расходах. Директор "Балтберегозащиты" Роман Трофименко в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на обвинения, рассказал о проблемах с деньгами и полномочиями, а заодно прокомментировал ситуацию по самым проблемным местам на берегу Калининградской области.

- Одна из самых больших проблем «Балтберегозащиты» - в названии, которое осталось с советских времен. Раньше ОГУП «Балтберегозащита» занималась укреплением берегов, а теперь мы занимаемся обследованиями побережья, промерами глубин, а по заданию минстроя — еще и техническим сопровождением строительства по защите побережья (готовим техзадание, после конкурса и экспертиз проектов подаем заявку на включение в программу финансирования, осуществляем надзор и платим за эти работы. А все представляют работу так: я решил, и все побежали строить, - говорит Трофименко.

По словам директора, в «Балтберегозащите» сейчас работает 32 человека, из них восемь — завхозы и сторожи, а в отделе мониторинга — всего четыре человека на 150 км побережья.

В 2018 году учреждение получило 40 млн рублей, половину из которых направило на содержание базы и зарплату, а половину — на налоги за сооружения. В рамках программы по защите побережья экстренно выделили 15 млн рублей. В следующем году «Балтберегозащита» должна получить и того меньше - 400 тысяч рублей.

- А только для поддержания порядка надо в год 400 миллионов! И это без строек. Только намывка пляжа в 2014 году в Светлогорске оценивалась в 2,5 млрд рублей, в нынешних ценах — это больше трех миллиардов! На все побережье нужно несколько десятков миллиардов рублей, - утверждает Роман Трофименко.

По словам директора «Балтберегозащиты», одним из самых проблемных мест в области является корень Куршской косы.

- Автомобильные покрышки на сваях в свое время спасли косу, хоть это и непрезентабельно и неэкологично. Сейчас там ряды тетраподов. Это ядро авандюны, которой нет, которую не восстанавливают с 2007 года, хотя это так просто — нужны лишь песколюбивые растения и клети! Но это не в нашей компетенции, - говорит Трофименко.

Роман Трофименко.Фото: Александр КАТЕРУША

На Балтийской косе при каждом шторме затапливает поселок. «Балтберегозащита» заключила контракт на проектирование временных берегозащитных сооружений, которые начнут устанавливать в 2019 году. Там хотят внедрить там новую технологию, которая позволит справиться за полгода. В Пионерском завершается строительство системы бун, появился защитный вал длиной 760 метров, который должен спасти деградацию берега.

- Уже видна динамика намыва, - говорит директор «Балтберегозащиты». - Потрачено 72 млн рублей не из областного бюджета: мы эти деньги выиграли у нерадивого подрядчика. Это единственное, что можно сделать, не считая намыва пляжа, на который денег нет.

По итогам публичных слушаний в Общественной палате «Балтберегозащиту» попросили больше общаться с людьми и сделать должность директора выборной. Нынешний директор со звучавшими обвинениями категорически не согласен.

- Я считаю, что это пиар-ход, чтобы снять ответственность с себя и переложить на чужую голову. Обвинения носили абстрактный характер, диалога не было. Все очень плохо? Мы сами об этом говорим, - говорит Роман Трофименко.

Полный эфир с директором «Балтберегозащиты» слушайте ЗДЕСЬ.